Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre 2021,

rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese. Occhi puntati su Tina che cambierà idea in merito al nuovo film prodotto da Vittorio Conti, il quale la vorrebbe come protagonista assoluta. Spazio anche alle vicende di Ezio e Gloria: i due si ritroveranno di nuovo faccia a faccia. Infine Giuseppe farà i conti con il ritorno della sua amante.

Tina ci ripensa, Salvatore deluso: anticipazioni Il Paradiso 6 al 29 ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 29 ottobre 2021, rivelano che Tina dopo aver rifiutato la proposta di Vittorio, deciderà di tornare sui suoi passi e di provare così a mettersi in gioco nonostante il suo problema di salute alle corde vocali, che rende tutto complicato.

Intanto Salvatore Amato, pur essendo molto preso da Anna, si renderà conto che la situazione per lui potrebbe mettersi male, dal momento che la Imbriani apparirà sempre più vicina a Roberto Landi. Possibile che tra i due ci sia del tenero? È questa la domanda che si pone Salvatore.

Occhi puntati anche sul rapporto tra Ezio e Gloria. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la donna deciderà di non scappare più e di affrontare così il suo ex uomo.

Ezio vuol chiudere ogni rapporto con Gloria

Tra Ezio e Gloria ci sarà un confronto: i due avranno così la possibilità di rivedersi dopo diversi anni di lontananza. Tale situazione, però, metterà Ezio in forte crisi.

L'uomo, infatti, comincerà a temere che la presenza di Gloria nella sua nuova vita che sta cercando di costruire a Milano, possa rappresentare un ostacolo e un problema.

Ecco perché Ezio chiederà a Gloria di sparire per sempre dalla sua esistenza e quindi di non farsi più vedere. Come reagirà Gloria di fronte a questa richiesta così esplicita dell'uomo? Accetterà oppure no?

Inoltre le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alla famiglia Amato.

Giuseppe nei guai per colpa dell'amante: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 25 al 29 ottobre

Il capofamiglia di casa Amato, infatti, si ritroverà a fare i conti con la sua amante Petra. Quest'ultima, infatti, si metterà in contatto con Giuseppe e farà in modo che riesca ad avere notizie sul figlio che hanno concepito assieme.

Ma non è finita qui, perché l'amante di Giuseppe finirà anche per minacciare e ricattare l'uomo: se non le invia al più presto una cospicua somma di denaro, lei non ci penserà su due volte a metterlo nei guai con sua moglie e i suoi figli.