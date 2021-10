Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore si sta rivelando ricche di novità e di storyline interessanti. Attualmente, la TV Soap va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15:50. Nella settimana dal 18 al 22 ottobre, gli spettatori potranno assistere al proseguimento delle trame che tanto stanno scaldando gli animi.

In particolare, le anticipazioni rivolgono l'attenzione verso il segreto di Tina. La ragazza inizierà la cura per la sua voce, ma dopo un'esibizione riceverà una brutta notizia dal medico. Salvatore continuerà a corteggiare Anna e Gloria verrà ricoverata in ospedale dopo un'aggressione.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 18-22 ottobre: Tina dovrà operarsi alla gola

Nelle prossime puntate, Tina inizierà ad assumere la cura per aiutare le sue corde vocali a guarire. Si tratterà di medicine prescritte da medico ma, nonostante la diagnosi e la conseguente terapia, la ragazza temerà di non riuscire più a tornare quella di un tempo. Vittorio le proporrà di far modificare la sceneggiatura in modo da rendere possibile la sua esibizione. Tina accetterà, però, dopo essere salita sul palco, i suoi sintomi subiranno un netto peggioramento. Spaventata dall'accaduto, chiederà aiuto al medico che la visiterà nuovamente. Purtroppo, non ci sarà nulla da fare: Tina dovrà subire un'operazione alla gola.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore si concentrano anche sul rapporto tra Salvatore e Anna. Il ragazzo sarà determinato a conquistarla, ma Anna avrà paura di non essere alla sua altezza. In ogni caso, i loro sentimenti cresceranno sempre di più e il rapporto si intensificherà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle signore, trame fino al 22 ottobre: Gloria scomparirà nel nulla

Zia Ernesta sarà molto preoccupata per la scomparsa di Gloria. Proverà a cercarla, ma quando si renderà conto di non poter fare nulla, si rivolgerà a Don Saverio. Le preoccupazioni della donna si riveleranno fondate in quanto le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Gloria verrà aggredita e ricoverata in ospedale.

Subito dopo, si confiderà con Armando e gli dirà di essere intenzionata a lasciare Milano. Quest'ultimo, però, sarà certo di poter trovare una soluzione alternativa.

Nel frattempo, Marcello si recherà al Circolo per la sua prima giornata di lavoro. Si troverà in una situazione diversa dal solito, ma nonostante tutto riuscirà a mostrare le sue qualità e il suo impegno. Adelaide rimarrà sbalordita, soprattutto perché era certa del suo fallimento.

Spoiler de Il Paradiso delle signore 18-22 ottobre: Umberto si interesserà a Flora

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 18 al 22 ottobre, Veronica chiederà a sua figlia Gemma di scusarsi con Stefania per il suo cattivo comportamento e Umberto inizierà a prestare attenzione a Flora.

La contessa Adelaide non prenderà affatto bene la cosa e proverà a nascondere i sentimenti con scarso successo.

Intanto, Agnese e Giuseppe cercheranno di scoprire cosa è accaduto tra Tina e Sandro. La ragazza, però, non darà alcuna informazione al riguardo ed eluderà tutte le loro domande.