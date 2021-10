L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue nel corso della settimana che va dal 18 al 22 ottobre 2021, come sempre in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che si scoprirà finalmente la verità sul conto di Tina Amato e sui motivi del segreto che porta con sé da quando è tornata a Milano dopo un periodo di assenza.

Spazio anche alle vicende di Gloria: dopo aver rassegnato le sue dimissioni al grande magazzino, la donna risulterà irreperibile e sembrerà svanita nel nulla.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 22 ottobre: Tina Amato apprende che dovrà operarsi

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda fino al 22 ottobre evidenziano che ci si soffermerà sul giallo legato al personaggio di Tina Amato.

Da quando ha rimesso piede in città, la figlia di Agnese e Salvatore si è comportata in modo alquanto strano, e finalmente deciderà di confessare al fratello Salvatore il motivo del suo atteggiamento.

Tina ha scoperto di avere un problema alle corde vocali e sta seguendo una cura che le impedisce di esibirsi dal vivo. Tuttavia, quando Vittorio le chiederà di cantare al Circolo alla presenza del produttore del film musicale per il quale la vorrebbe come protagonista, Amato non si tirerà indietro.

Gloria sparisce nel nulla e sarà ritrovata in ospedale: spoiler Il Paradiso 6

Tina durante la sua performance sforzerà troppo le corde vocali e soffrirà di forti bruciori alla gola. Recatasi dal medico, questi la informerà che sarà necessaria un'operazione chirurgica.

A questo punto, in lacrime, Amato confesserà anche a Vittorio la verità su quanto sta accadendo nella sua vita e sull'intervento al quale dovrà sottoporsi a breve.

Nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 1 ci sarà spazio anche per le vicende legate al personaggio di Gloria. Quest'ultima svanirà nel nulla e farà preoccupare la zia Ernesta. Armando si metterà all'opera per scoprire che fine abbia fatto la donna, e la ritroverà in ospedale.

Per fortuna Gloria, in seguito ad un tentativo di rapina, non ha subito gravi ferite, ma svelerà ad Armando che intende andare via per sempre da Milano.

Salvatore vede Roberto e Anna insieme: trame Il Paradiso 6 al 22 ottobre

Occhi puntati anche sul nuovo impegno professionale di Vittorio Conti, sempre più concentrato sul lancio del nuovo numero della rivista del Paradiso Market, in collaborazione con Umberto Guarnieri.

Le anticipazioni de Il Paradiso 6 fino al 22 ottobre riportano che Salvatore noterà degli atteggiamenti strani da parte di Roberto e Anna. I due, infatti, si allontaneranno insieme in macchina, e tutto ciò avverrà sotto l'occhio vigile del barista che comincerà ad avere dei sospetti sul conto della ragazza.

Possibile che tra Landi e Imbriani ci sia del tenero? Il loro rapporto comincerà a far sorgere dei dubbi in Salvatore, il quale deciderà di vederci chiaro e di capire come stanno realmente le cose.