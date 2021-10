La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata su Rai 1 a metà settembre e, fra le vecchie conoscenze di Vittorio Conti, è tornata a Milano Anna Imbriani. Rimasta vedova e in difficoltà, il direttore del negozio di moda ha offerto un lavoro come aiuto contabile alla ex Venere. Nelle puntate che andranno in onda in televisione dal 1° novembre al 5 novembre, Vittorio convocherà Anna nel suo ufficio, dopo averla sentita cantare, successivamente scoprirà che la giovane Amato ha fatto registrare il brano a Imbriani. Salvatore difenderà la sua amata quando la verità verrà a galla e, in quell'occasione, Anna gli rivelerà che è vedova e mamma.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Anna viene convocata da Vittorio Conti

Tina ha problemi alle corde vocali e non può sforzare la sua voce, pertanto, per registrare un brano, ha approfittato di Anna Imbriani, che ha finto di essere lei, ingannando così Vittorio. Il direttore del negozio di Milano, quando ascolterà il demo, nutrirà dubbi riguardo al fatto che sia Amato l'interprete. Infatti, i sospetti di Conti aumenteranno quando sentirà Imbriani cantare. A quel punto, Vittorio convocherà Anna nel suo ufficio per un chiarimento.

Il Paradiso delle signore: Anna informa Salvatore e Tina sul colloquio con Vittorio

Dopo avere parlato con Vittorio, Anna informerà i fratelli Amato su quanto accaduto con Conti.

In particolar modo, Imbriani racconterà a Tina e Salvatore ciò che è successo nell'ufficio del direttore del negozio e Vittorio, a quel punto, cercherà di andare a fondo sulla questione del demo. Durante il colloquio con Anna, infatti, Conti non riuscirà a trovare le spiegazioni che cercava, perché Imbriani si svincolerà dalle richieste del suo datore di lavoro.

Nel frattempo, per riuscire nel suo intento, Vittorio chiederà aiuto a sua cognata Beatrice, proponendole di fare qualche ricerca nelle sale di registrazione.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Vittorio scopre che Anna ha cantato al posto di Tina

Tina, continuerà a mentire ma Salvatore la convincerà a dire la verità a Vittorio.

La giovane Amato seguirà il consiglio di suo fratello e si recherà a casa di Conti, raccontandogli la verità sul brano, che in realtà ha cantato Anna al suo posto. Quando il direttore del negozio di abiti scoprirà l'accaduto, il barista della Caffetteria difenderà Anna e, in quell'occasione, Imbriani rivelerà al figlio di Agnese di essere vedova e mamma di una bambina. Nel frattempo, appresi i problemi di Tina, Vittorio le offrirà il suo aiuto. Non resta che attendere le puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa succederà ai protagonisti della fiction di Rai 1.