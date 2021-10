Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e le nuove puntate della soap opera sono in programma anche nella settimana che va dall'8 al 12 novembre 2021, come sempre in prima visione assoluta. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Agnese e Giuseppe, che diventerà sempre più complicato e difficile da sostenere e porterà la donna ad avvicinarsi di nuovo ad Armando. Spazio anche alle condizioni di salute di Tina, che desteranno non poche paure in famiglia.

Agnese si riavvicina ad Armando: anticipazioni Il Paradiso 6 dall'8 al 12 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, delle puntate della settimana 8-12 novembre 2021, rivelano che per Agnese sarà sempre più difficile riuscire ad avere un rapporto sereno con suo marito Giuseppe, dopo aver scoperto che mancano un bel po' di soldi dal libretto dei risparmi di famiglia.

Ecco perché la donna si riavvicinerà di nuovo ad Armando, il capo magazziniere del Paradiso che già in passato le era stato particolarmente accanto durante il periodo dell'assenza di Giuseppe.

Agnese vedrà in Armando una spalla su cui poter contare, ma non si esclude che tra i due possa riaccendersi di nuovo la fiamma della passione, dopo che sono stati costretti a lasciarsi in seguito al ritorno inaspettato di Giuseppe in città.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in programma nella settimana fino al 12 novembre su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende legate alle condizioni di salute di Tina Amato.

Tina deve decidere se fare l'operazione oppure no

Dopo aver confessato il suo problema di salute, in famiglia tutti saranno un po' allarmati e preoccupati, dato che il medico ha chiesto a Tina di prendere una decisione ultima sull'operazione da fare.

In famiglia, però, non tutti credono che si tratti di una buona idea. Giuseppe, ad esempio, vorrebbe che Tina non si sottoponesse a questa operazione alle corde vocali, mentre Agnese si lascerà guidare da Vittorio, il quale tranquillizzerà la donna facendole presente che i medici hanno assicurato che non si tratta di una operazione rischiosa.

A questo punto, però, la decisione finale spetterà solo ed esclusivamente a Tina: accetterà di farsi operare oppure seguirà il consiglio di suo padre e in questo modo eviterà di finire sotto i ferri?

Il ritorno di Cosimo in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 novembre

In attesa di scoprirlo le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, previste dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che ci sarà anche un ritorno del tutto inaspettato.

Trattasi di Cosimo Bergamini, che rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza.

Una presenza che non passerà inosservata quella del marito di Gabriella, dato che sarà proprio lui a fornire delle preziose informazioni a Flora in merito alla morte di suo padre.