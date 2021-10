Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1. La sesta stagione ha avuto inizio da circa un mese e, man mano, gli episodi diventano sempre più avvincenti.

Vittorio, dopo la fine del suo matrimonio con Marta, si è buttato a capofitto nel lavoro. L'uomo è tornato a essere pieno di idee ed energia. Nonostante la fine del suo grande amore, il giovane imprenditore non ha perso il sorriso. Il pubblico, però, spera in un ritorno in scena della bella Guarnieri. La donna è partita alla fine della scorsa stagione per andare a lavorare a New York, città in cui aveva già vissuto per diversi mesi.

Era proprio nella "Grande Mela" che aveva conosciuto l'affascinante Dante Romagnoli, un giovane con cui ha avuto un flirt. Dopo l'intromissione di Romagnoli nel loro rapporto rapporto, il matrimonio dei Conti è iniziato ad andare in crisi.

Nonostante i tentativi da parte di entrambi di salvare il loro legame, l'epilogo è arrivato nel momento in cui Alan Sterling ha proposto a Marta di entrare a far parte del suo team creativo. A quel punto la figlia di Umberto ha scelto la carriera, andando a vivere dall'altra parte del mondo per seguire il suo sogno. Sebbene i fan ci sperino, nel corso della sesta serie non pare essere previsto un suo ritorno. Nel frattempo Vittorio andrà avanti, e ben presto potrebbe anche innamorarsi di nuovo.

Il Paradiso, sesta stagione: i fan vorrebbero il ritorno di Marta

La giovane Guarnieri è partita per gli Stati Uniti alla fine della quinta serie, lasciando da solo Vittorio. Dall'inizio della nuova stagione de Il Paradiso si sono perse le sue tracce. Si sa solo che la donna vive negli Stati Uniti insieme a suo fratello Federico.

Del resto lei stessa non si è fatta più viva con il marito.

Vittorio, intanto, a cercare di superare il dramma dell'abbandono, gettandosi a capofitto nel lavoro e in nuovi progetti. I fan, però, vorrebbero che Marta tornasse in scena: in molti non vedono al fianco di Conti nessuna donna oltre lei.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: non previsto il ritorno di Marta

Nonostante i fan de Il Paradiso delle Signore lo sperino, non sarebbe previsto, almeno a breve, il ritorno di Marta. Difatti la giovane Guarnieri continuerà la sua vita negli Usa, dove sta dirigendo un'agenzia pubblicitaria con Federico.

Stando alle anticipazioni, la presenza dell'attrice Gloria Radulescu (che appunto interpreta Marta Guarnieri) non è infatti prevista almeno per il prossimo autunno/inverno.

Vittorio sarà pronto a innamorarsi di nuovo

Sebbene Marta e Vittorio si siano amati tantissimo, il loro matrimonio è ormai finito. Non essendo previsto un ritorno in scena di Marta, Conti pian piano inizierà a dimenticarla.

Ben presto per il proprietario del Paradiso potrebbe esserci una svolta anche a livello sentimentale. Difatti Vittorio inizierà a guardarsi intorno e capirà che non può rimanere da solo a lungo. Resta però da capire chi possa essere la fortunata che riuscirà a rubare il cuore al dottor Conti.