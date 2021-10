Proseguono le puntate Il Paradiso delle Signore 6 su Rai 1 in prima visione assoluta. Le anticipazioni dei nuovi episodi vedranno l'aprirsi di una nuova avvincente trama che avrà come protagonista Anna Imbriani, tornata a Milano dopo diversi anni. La ex Venere ha molti segreti da tenere ben nascosti, anche per la sua incolumità. In primis, perché ha deciso di rientrare in città con la figlia? E poi, come mai non è ancora pronta a lavorare al grande magazzino? La verità verrà presto a galla in tutta la sua drammaticità, quando farà la sua comparsa Massimo.

Intanto, Armando prenderà una dolorosa decisione che riguarda Agnese.

Puntata Il Paradiso delle Signore 6 di giovedì 7 ottobre su Rai 1

Salvatore ha provato a voltare pagina dopo la partenza di Gabriella. I fan della soap speravano in un dietrofront dell'ultimo minuto ma, dopo quel romantico ballo d'addio, Salvo ha salutato il suo grande amore. Pare che la bella Rossi non tornerà a Milano, come svelato da recenti anticipazioni. Il giovane Amato ha cominciato a interessarsi ad Anna, una giovane donna dolce e affascinante, sempre pronta ad avere una buona parola per tutti. Ma non con lui. I suoi timidi tentativi di avvicinamento non sono andati infatti a buon fine. Salvatore si arrenderà e farà un passo indietro? Sembra di no: nei prossimi episodi, Vittorio lo spronerà a non perdere la speranza e a combattere per ciò che desidera.

A remare contro i suoi buoni intenti ci sarà un arrivo tanto inaspettato quanto pericoloso.

Massimo ha cattive intenzioni con Anna

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore svelano che a Milano giungerà all'improvviso Massimo Riva. Non perderà tempo per fare un giro al Circolo, sperando di trovare Anna. Riva non sembrerà avere affatto delle intenzioni amichevoli.

Vittorio intuisce che Roberto sta proteggendo la povera Imbriani e così offre loro il suo aiuto.

Armando prende una decisione su Agnese, spoiler Il Paradiso delle Signore

La signora Amato ha capito di provare ancora qualcosa per Ferraris, ne è gelosa. Tuttavia, deve anche continuare a mantenere la promessa fatta a Don Saverio e a se stessa e stare accanto a Giuseppe.

Certo, tutto sarebbe diverso se sapesse che il marito che tanto cerca di proteggere le sta nascondendo il fatto di avere avuto un figlio da un'altra donna, Petra, che ben presto arriverà a sorpresa a Milano. A fronte degli ultimi avvenimenti, Ferraris prenderà una dolorosa decisione che riguarda Agnese: che cosa le dirà? Anche se Armando decidesse di mettere un punto, non si esclude che le carte in tavola potrebbero cambiare una volta che la signora Amato verrà a sapere della doppia vita condotta da Giuseppe mentre si trovava in Germania.