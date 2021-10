Continuano a emozionare e a tenere alta l'attenzione del pubblico le puntate della soap Il Paradiso delle Signore 6, in onda su Rai 1 alle 15:55 dal lunedì al venerdì e su RaiPlay on demand. Le anticipazioni dell'episodio del 2 novembre 2021 in onda su Rai 1 si concentrano su Tina e le sue bugie, anche se dette a fin di bene. La giovane Amato, pur di non rinunciare al film di Vittorio, ha sostituito la sua traccia musicale con la voce di Anna. Quando Conti ascolta la canzone, capisce immediatamente che c'è qualcosa che non va e chiede a Beatrice di indagare in sala di registrazione.

La verità viene inesorabilmente a galla e Tina ne deve pagare le conseguenze. Nel frattempo, Salvatore non ha alcuna intenzione di rinunciare ad Anna e Marcello ha un'idea per far avvicinare l'amico alla bella Imbriani.

Tina in grossi guai: Il Paradiso delle Signore 6 nuove anticipazioni

La giovane Amato, da quando è tornata a Milano, non ha fatto altro che mentire, anche se con l'intento di proteggere la sua famiglia. Per non deludere le aspettative di Vittorio, ha fatto cantare Anna al suo posto. Peccato che Conti sia al corrente di tutto, dopo aver convocato Imbriani nel suo ufficio e sguinzagliato Beatrice nella sala di registrazione.

Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Salvatore cercherà di convincere la sorella a vuotare il sacco con Vittorio.

Alla fine, Tina deciderà di ascoltare i suoi consigli e si recherà a casa di Conti. Arriva il momento della verità?

Gemma nuova Venere? Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Salvatore si confida con Marcello (Pietro Masotti) spiegandogli i dubbi che ha su Anna. Barbieri non si perde d'animo e, deciso ad aiutare l'amico, si appoggia a Ludovica (Giulia Arena) per organizzare una serata romantica finalizzata a far avvicinare Salvo e la bella Imbriani.

Chissà che questa sia la volta buona.

Nel frattempo, al grande magazzino iniziano le selezioni per trovare una nuova Venere. Paola ha infatti lasciato il suo posto per portare a termine la gravidanza. Se non fosse stato per l'intervento tempestivo di Gloria, la sua vita sarebbe stata distrutta per sempre; la scelta di stare a riposo è obbligata.

Gemma, attirata dal mondo del Paradiso, partecipa alle selezioni e fa una bellissima figura. A quanto pare, sembra che sia proprio lei a sostituire Paola. Per Stefania non sarà semplice lavorare al suo fianco. Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore promettono grandi colpi di scena a tal proposito.

Anche se Ezio e Gloria hanno deciso di non dire nulla a Stefania - almeno per il momento - non è detto che qualcun altro possa intromettersi con cattive intenzioni nella vita della giovane Colombo.