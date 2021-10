Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e, gli ultimi retroscena, rivelano che col passare delle settimane ci sarà sempre più spazio per le vicende di Vittorio Conti. Il giovane proprietario del grande magazzino, si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita e lo farà lasciandosi alle spalle quello che c'è stato con sua moglie Marta. Le strade tra i due coniugi, infatti, si sono ufficialmente separate e ben presto Conti tornerà a credere di nuovo nell'amore.

Vittorio Conti ritrova l'amore dopo l'addio di Marta: retroscena Il Paradiso 6

Nel dettaglio, grande attenzione nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, sarà dedicata a Vittorio Conti che comincerà a guardarsi intorno.

A confessare questo retroscena su quello che succederà durante la sesta stagione, è stato proprio l'attore Alessandro Tersigni.

In una recente intervista, infatti, ha ammesso che ci sarà il ritorno di una donna che farà battere di nuovo il cuore al suo Vittorio e lo porterà così a mettere una pietra sopra al passato e a quello che è stato il suo intenso matrimonio con Marta Guarnieri.

Tra Tina Amato e Vittorio sboccerà l'amore nella sesta stagione?

Ma chi sarà questa donna proveniente "dal passato" di Vittorio che gli farà ritrovare fiducia nell'amore? Al momento, l'attenzione sembra essersi concentrata su Tina Amato, il cui ritorno in città non è passato affatto inosservato agli occhi di Conti.

Tra i due si è subito creato un certo feeling, al punto che Vittorio l'ha scelta come protagonista da mettere in copertina sul primo numero del Paradiso Market e la vorrà anche nel suo film.

Ma cosa ne sarà di Marta Guarnieri? In queste settimane sono tantissimi i fan che sperano in un ritorno in scena della donna nelle prossime puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Il retroscena su Marta Guarnieri: non tornerà nel cast de Il Paradiso delle signore 6

C'è chi sogna un ritorno di fiamma tra i due coniugi ma, stando a quanto apprende Blasting News, ciò non avverrà.

Marta Guarnieri, infatti, non rimetterà piede a Milano nel corso della stagione autunnale della soap opera di Rai 1.

La nipote della contessa Adelaide ha scelto di proseguire il suo percorso lavorativo in America, mettendo così la parola "fine" alla sua relazione con Conti, che le aveva chiesto di non lasciarlo solo e di stare al suo fianco.

Un addio silenzioso quello di Marta che non è mai tornata indietro sui suoi passi e non ha mai più contattato colui che ormai è il suo ex marito. Insomma, le strade dei due coniugi si sono interrotte definitivamente e ormai per Vittorio arriverà il momento di guardare avanti e di voltare pagina con un'altra donna, che saprà curare le ferite del suo cuore.