I colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la seguitissima soap del primo pomeriggio di Rai 1, che continua a ottenere ottimi risultati dal punto di vista auditel. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che presto andranno in onda in televisione rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Tina Amato, la quale continuerà a essere al centro dell'attenzione dopo il suo ritorno in città. E tra i vari colpi di scena, non si esclude che possa esserci anche quello legato al ritorno in città di Sandro Recalcati.

Tina e Sandro si sono lasciati: colpo di scena ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, il ritorno in scena di Tina Amato fin dal primo momento è stato avvolto nel mistero.

La giovane donna non è mai stata limpida al 100% con le persone che la circondano e ha tenuto nascosta la notizia del suo problema di salute alle corde vocali che potrebbe costringerla a subire una operazione immediata.

Come se non bastasse, poi, Tina ha anche nascosto ai suoi familiari di essersi lasciata con Sandra: la donna continua a mentire ai suoi familiari, evitando di dire loro la verità.

Eppure Agnese e Giuseppe cominceranno ad avere dei dubbi su questo rapporto e proveranno a capire cosa stia accadendo nella vita sentimentale della figlia.

Tina mente ai suoi familiari sul rapporto con Sandro Recalcati

La verità è che Tina e Sandro non sono più una coppia: i due hanno scelto di dirsi addio ma la ragazza non ha avuto ancora il coraggio di dire tutta la verità ai genitori, i quali credevano e speravano che la loro amata bambina avesse trovato l'uomo della sua vita.

Tuttavia, nel corso della lunga sesta stagione de Il Paradiso delle signore, potrebbero esserci dei nuovi inaspettati colpi di scena e uno di questi potrebbe avere a che fare proprio con il ritorno in città di Sandro Recalcati.

A lanciare questo clamoroso indizio sul possibile ritorno in città dell'ex compagno di Tina Amato, è stato l'attore Luca Capuano che nelle stagioni precedenti della soap ha vestito i panni dell'affascinante e tenebroso Sandro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il possibile ritorno di Sandro nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Sui social, infatti, ha recentemente postato un selfie in cui si ritrae su un set che sembra essere proprio quello de Il Paradiso delle signore, con l'aggiunta della scritta: "Trova l'errore".

Una foto che non è passata inosservata ai numerosi fan della soap opera in onda su Rai 1, molti dei quali a questo punto sperano che Sandro possa rimettere piede al più presto a Milano e che il suo rientro sia in programma nel corso delle puntate della stagione 2021/2022 de Il Paradiso delle signore.