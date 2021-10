La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena. Riflettori ben puntati sulle vicende di Vittorio Conti che sarà sempre più al centro dell'attenzione, complice il suo rapporto sempre più intenso con la giovane Tina Amato, rientrata in città dopo un lungo periodo di assenza. La figlia di Agnese e Giuseppe, puntata dopo puntata, stringerà un legame fortissimo con Conti, al punto che tra i due potrebbe sbocciare ufficialmente l'amore nel corso della sesta stagione.

Tina deve operarsi e avverte Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste per questo autunno 2021, rivelano che Tina dovrà fare i conti con i suoi problemi di salute che, in un primo momento terrà nascosti anche a Conti.

Le sue corde vocali non sono più forti come quelle di un tempo e dopo che il medico le prescriverà una cura da seguire, Tina scoprirà che l'unica soluzione per evitare il peggio, è quella di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Sarà solo a quel punto che, disperata e in lacrime, la Amato deciderà di confessare tutto a Vittorio, che nel frattempo si è aperto moltissimo con lei, parlando anche della fine della sua relazione con Marta Guarnieri.

Vittorio Conti e Tina sempre più vicini ne Il Paradiso 6

E così, puntata dopo puntata, questo rapporto tra Tina e Vittorio si farà sempre più intenso e i due si ritroveranno a trascorrere dei momenti insieme di grande complicità.

Come si evolverà a questo punto la situazione nel corso de Il Paradiso delle signore 6?

L'attore di Vittorio, in una recente intervista, ha confessato che il suo personaggio dopo aver chiuso le porte del suo cuore all'amore, riuscirà finalmente a trovare la forza per reagire.

Per Conti, infatti, arriverà il momento di voltare pagina e di guardare avanti anche dal punto di vista sentimentale. Alessandro Tersigni, infatti, ha confermato che ci sarà una donna del passato che sarà in grado di far provare di nuovo delle fortissime emozioni a Vittorio.

I fan sperano nel ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio ne Il Paradiso 6

Ma chi è la fortunata che sarà in grado di far dimenticare Marta all'affascinante Conti? Al momento non si esclude che possa essere proprio Tina Amato colei che farà battere di nuovo il cuore del proprietario del grande magazzino milanese.

Una love story che, nel caso in cui dovesse essere confermata nel corso delle trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, potrebbe non rendere felicissimi i fan della soap.

In tanti, infatti, sperano ancora che Conti possa recuperare il suo matrimonio con l'affascinante Marta.