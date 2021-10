Proseguono le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap italiana in onda tutti i pomeriggi su Rai 1 alle 15:55. Ci saranno molte novità ad attendere i telespettatori e secondo le anticipazioni della puntata di mercoledì 27 ottobre, Tina (Neva Leoni) chiederà a Salvatore (Emanuel Caserio) di proporre ad Anna (Giulia Vecchio) di cantare al suo posto. Nel frattempo, Ludovica (Giulia Arena) chiederà a Flora (Lucrezia Massari) di aiutarla a scegliere l'abito da indossare per l'evento al Circolo, mentre la stilista riceverà un invito esclusivo da parte di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Occhi puntati anche su Ezio (Massimo Poggio) che minaccerà Gloria (Lara Komar) e le chiederà di sparire per non intralciare il suo equilibrio famigliare e la serenità di Stefania.

Salvatore accetterà di aiutare Tina: anticipazioni della puntata di mercoledì 27 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì, 27 ottobre, raccontano che Tina penserà di risolvere la sua difficoltà nel registrare il brano per il film sostituendo la sua voce con quella di Anna. La figlia di Agnese, per questo, parlerà con Salvatore e gli chiederà di intercedere per lei e proporre alla signorina Imbriani di cantare al suo posto all'insaputa di Vittorio Conti. Il giovane Amato accetterà la richiesta di sua sorella e deciderà di parlare con Anna Imbriani della delicata questione.

Nel frattempo, Ludovica si recherà al Paradiso delle signore per trovare un abito da indossare all'evento al Circolo e Flora la aiuterà a scegliere l'abbigliamento più adatto. Tra la stilista e la signorina Brancia aumenterà la conoscenza e questa occasione potrebbe far nascere una bella amicizia tra la figlia di Ravasi e la fidanzata di Marcello (Pietro Masotti).

Ezio temerà per la tranquillità della nuova famiglia: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 27 ottobre rivelano che nella puntata in onda mercoledì, Flora riceverà da parte di Umberto Guarnieri l'invito per partecipare alla serata elegante al Circolo. Nel frattempo, Ezio sarà molto preoccupato per l'incontro con Gloria.

Il signor Colombo sarà ormai deciso a condividere la sua vita con la sua nuova famiglia formata da Veronica e Gemma e la presenza di sua moglie a Milano potrebbe minare la serenità a fatica riconquistata. Per questo motivo, Ezio sarà molto duro con Gloria e le chiederà di sparire, arrivando a minacciare la donna pur di non avere problemi e per evitare traumi a Stefania, la loro figlia che ancora non conosce la vera identità della capocommessa con cui lavora ogni giorno a stretto contatto.