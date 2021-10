Il Paradiso delle Signore 6 continua a emozionare i telespettatori con nuove puntate e colpi di scena per i protagonisti della soap italiana in onda su Rai 1 tutti i giorni alle 15:55. Secondo le anticipazioni di giovedì 28 ottobre, i riflettori saranno puntati su Anna (Giulia Vecchio) che accetterà di cantare al posto di Tina (Neva Leoni) e tra lei e Salvatore (Emanuel Caserio) inizierà a crescere la complicità. Nel frattempo, Adelaide (Vanessa Gravina) metterà in atto un piano per far sfigurare Marcello (Pietro Masotti) ma non avrà successo, mentre Armando (Pietro Genuardi) parlerà con Ezio per aiutare Gloria.

Infine, Paola avrà un malore a causa della gravidanza e la capocommessa, grazie alla sua esperienza da ostetrica riuscirà a soccorrerla in tempo.

Ezio ripenserà alla sua durezza nei confronti di Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 28 ottobre raccontano che Ezio sarà deciso a difendere a tutti i costi la sua nuova famiglia. Il dottor Colombo vedrà il suo futuro accanto a Veronica e su questo non avrà alcun dubbio, ma in cuor suo non potrà fare a meno di ripensare alla drammatica conversazione avuta con Gloria, la donna che ha amato per molto tempo e con cui è stato molto duro. Armando non riuscirà ad accettare le minacce che l'uomo ha fatto alla sua amica e tenterà di difendere la sua posizione provando a parlare con Ezio per farlo ragionare.

Nel frattempo, al Paradiso delle signore Paola avrà un malore e Gloria si renderà subito conto che i suoi sintomi sono quelli di una gravidanza complicata. Grazie al suo passato da ostetrica, la capocommessa riuscirà a soccorrerla in tempo.

Anna accetterà di sostituire Tina nel brano da registrare: anticipazioni puntata giovedì 28 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 28 ottobre rivelano che nella puntata in onda giovedì Anna accetterà di registrare il demo del film musicale al posto di Tina, in modo da dare altro tempo alla figlia di Agnese per riacquistare la voce.

Per Tina potrebbe essere la soluzione giusta per evitare di cantare, ma la donna sarà consapevole del fatto che in questo modo ingannerà Vittorio che ha sempre cercato di aiutarla. Salvatore e la signorina Imbriani, anche grazie a questa occasione, saranno sempre più complici e la complicità tra loro crescerà ogni giorno di più. Nel frattempo, Adelaide metterà in atto un piano subdolo per mettere in difficoltà Marcello in occasione del primo incarico importante al Circolo. I progetti della contessa, tuttavia, non avranno il successo sperato e Barbieri farà un'ottima figura.