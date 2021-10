Il Paradiso delle Signore 6 prosegue l'appuntamento con i telespettatori per il pomeriggio di Rai 1 e nuove avventure aspettano i protagonisti della soap italiana. Secondo le anticipazioni della puntata di martedì, 26 ottobre, Ezio (Massimo Poggio) sarà protagonista e accetterà l'invito che riceverà da Gloria (Lara Komar) per un appuntamento chiarificatore. Nel frattempo, Tina (Neva Leoni) dovrà registrare un brano musicale per il film e quando ascolterà la voce di Anna (Giulia Vecchio) avrà un'idea per risolvere il suo problema. Infine, Ludovica (Giulia Arena) verrà a sapere dalla Contessa (Vanessa Gravina) che presto ci sarà un importante evento al Circolo e per il nuovo lavoro di Marcello (Pietro Masotti) questo potrebbe rappresentare la prima grande occasione.

Il passato busserà inevitabilmente alla porta di Ezio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì, 26 ottobre, raccontano che Ezio sarà ancora molto scosso dopo aver rivisto Gloria: per l'uomo è passato molto tempo, eppure dimenticare quello che è accaduto con sua moglie non sarà per niente facile, soprattutto adesso che ha costruito una nuova famiglia con Veronica e Gemma. Nel frattempo, la capocommessa darà un appuntamento al padre di sua figlia, per parlargli con calma e anche se all'inizio Ezio sarà molto titubante, alla fine deciderà di accettare e i due si incontreranno.

Vittorio proporrà a Tina la registrazione di un brano per il film: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 26 ottobre, dopo aver parlato con Orlando Brivio, Vittorio darà a Tina l'incarico di registrare un brano per il film musicale. Per la figlia di Agnese sarà un'altra dura prova da superare e il suo intento di prendere tempo sperando di risolvere il suo problema alle corde vocali potrebbe sfumare.

Tuttavia, quando per caso ascolterà la voce di Anna, Tina avrà un'idea per arginare le difficoltà di cantare senza dover parlare con Vittorio del suo problema.

Marcello avrà un'ottima opportunità per dimostrare alla contessa quanto vale: anticipazioni puntata di martedì 26 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 26 ottobre rivelano che nella puntata in onda martedì, Ludovica verrà a sapere da Adelaide che in settimana al Circolo sarà organizzato un evento molto importante.

La ragazza non potrà fare a meno di pensare a Marcello, perché per lui questa potrebbe rappresentare un'ottima occasione per dimostrare quanto vale. Per il nuovo direttore, fare una bella figura all'evento esclusivo potrebbe mettere finalmente a tacere i pregiudizi che la contessa nutre nei suoi confronti a causa delle sue umili origini.