Sta per arrivare la resa dei conti tra Giuseppe e Agnese: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore promettono grandi svolte nella prima settimana di novembre 2022. La soap, intanto, continua a registrare ascolti altissimi, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove è anche possibile riguardare gli episodi in replica. Mentre Vittorio inizia a sospettare che la voce sul nastro non sia di Tina, Gloria si confida con Armando raccontandogli del patto che ha stretto con Ezio, finalizzato a proteggere la serenità della loro figliola Stefania, ancora all'oscuro del reale rapporto che intercorre tra di loro e, soprattutto, di essere la figlia della bella Moreau.

Di seguito, le trame dettagliate della puntata di lunedì 1 novembre.

Il Paradiso delle Signore: Gloria ed Ezio hanno un accordo

Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1 lunedì 1 novembre 2021 raccontano che Vittorio (Alessandro Tersigni) continuerà ad avere dei dubbi dopo aver ascoltato Anna Cantare: come mai la sua voce è identica a quella del nastro musicale che le ha consegnato Tina? Conti è molto perplesso e inizia a porsi delle domande.

Intanto Tina (Neva Leoni) è sempre più nei guai. La sua famiglia è ancora all'oscuro di ciò che è successo con Sandro e nessuno, Salvatore a parte, sa che ha dei grossi problemi con la sua bella voce. Il teatrino che ha inscenato rischia di crollare da un momento all'altro.

Gloria (Lara Komar) si confida con Armando (Pietro Genuardi), dicendogli del recente incontro con Ezio (Massimo Poggio). Entrambi sono concordi sul fatto che Stefania (Grace Ambrose) non sappia nulla di quanto successo e del rapporto che li lega. Proprio per proteggerla, hanno stretto un patto di religioso silenzio.

Agnese fa una scoperta di Giuseppe, anticipazioni Il Paradiso delle Signoe

Paola (Elisa Cheli) ha rischiato di perdere il bambino ma l'intervento provvidenziale di Gloria ha salvato la situazione. Decisa a portare avanti la sua gravidanza in tranquillità e sicurezza, decide di lasciare il posto di Venere e passa a salutare le colleghe.

Ora, al grande magazzino c'è un posto vacante.

Come svelano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese (Antonella Attili) fa una scoperta sconcertante: Giuseppe (Nicola Rignanese) ha fatto fuori tutti i soldi. La signora Amato è sconvolta e crede che il marito si sia messo in qualche altro guaio, conoscendo i suoi trascorsi. Di certo, non immagina che quel denaro sia servito per far tacere Petra, ex amante che lo ha minacciato di arrivare a Milano con loro figlio e di raccontare tutto ad Agnese. La situazione si fa sempre più complicata, come farà Giuseppe a giustificarsi?