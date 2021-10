Entrano nel vivo le trame de Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55. Le anticipazioni rivelano che Giuseppe dovrà ben presto fare i conti con Petra, la sua amante con la quale ha anche avuto un figlio. Agnese è ancora all'oscuro di tutto ma, quando verrà a sapere della doppia vita del marito, avrà una reazione molto forte che potrebbe mettere in discussione il suo matrimonio. Ci sarà il tanto atteso ritorno con il grande amore Armando? Nel frattempo, Flora andrà a stare in pianta stabile a villa Guarnieri.

Adelaide non sa in che grande guaio si è cacciata pur di mettere le mani sulla lettera di Achille custodita dalla giovane Ravasi e che, con tutta probabilità, nasconde un segreto sulla reale morte dell'avvocato. Problemi anche per Gloria: la capocommessa, pur di non incontrare Ezio, prende una decisione molto difficile e sofferta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Vittorio e Massimo confronto definitivo

C'è grande fermento al Paradiso e Vittorio vuole aiutare Anna. Le propone così un lavoro accanto a Beatrice come aiuto contabile. La bella Imbriani, però, non sembra esserne così entusiasta. Il peso del segreto che porta nel cuore la tormenta. Conti e Massimo hanno un confronto definitivo che cambierà l'evolversi delle trame.

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano poi che Flora inizierà la sua nuova vita a villa Guarnieri, al fianco di Umberto e Adelaide. La giovane Ravasi è in possesso della lettera che tanto incuriosisce la contessa, quali preziose informazioni conterrà? Con tutta probabilità, in essa Achille ha scritto delle rivelazioni scottanti sul conto di Adelaide e del commendatore.

Agnese scopre il tradimento di Giuseppe? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nei nuovi episodi, Gloria sarà molto nervosa per la presenza di Ezio ormai trasferitosi a Milano. La bella Moreau ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro, così da non rischiare di incontrarlo. Decide così di trasferirsi, almeno per il momento, a casa di zia Ernesta.

Continuando con le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, vedremo Giuseppe in ansia. Il signor Amato non ha ancora avuto il coraggio di rivelare ad Agnese di aver avuto un figlio da Petra, la donna con la quale ha passato gli anni in Germania. Presto, le cose cambieranno: nell'episodio dell'8 ottobre, Giuseppe resterà spiazzato dalle notizie che la sua amante gli darà. Petra sta per arrivare a Milano con loro figlio? Ormai, il suo segreto sta per venire a galla. Resta da capire come reagirà la povera Agnese davanti a questa scottante verità, dopo che ha dato al marito l'ennesima possibilità per riscattarsi.