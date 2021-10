Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 novembre e per i protagonisti sarà una settimana ricca di novità. Agnese verrà finalmente a sapere che suo marito ha avuto un figlio illegittimo in Germania, mentre Tina sarà preoccupata per l'operazione a cui dovrà sottoporsi al più presto. Flora incontrerà Cosimo e scoprirà che la contessa e Umberto hanno una relazione, mentre Salvatore e Anna saranno sempre più vicini. Infine, Gemma sarà la nuova venere e Stefania cercherà di costruire con lei un buon rapporto, contrariamente a quanto pensa Irene.

Tina si opererà? In famiglia non tutti saranno d'accordo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dall'8 al 12 novembre raccontano che Agnese soffrirà a causa della crisi matrimoniale e cercherà conforto in Armando, mentre Don Saverio insisterà con Giuseppe affinché racconti alla moglie del suo tradimento con Petra. Giuseppe continuerà a mentire a sua moglie, anche perché la famiglia Amato avrà a cuore la sorte di Tina. La cantante, infatti dovrà sottoporsi all'operazione e non tutti saranno d'accordo con questo passo. Il signor Amato si opporrà all'idea dell'intervento, mentre Agnese sarà incoraggiata da Vittorio. La verità sugli inganni di Giuseppe verranno a galla, perché la signora Amato troverà la busta che contiene le foto del bambino e suo marito sarà costretto a confessare tutto a sua moglie.

Salvatore proporrà ad Anna di accompagnarla dalla figlia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 12 novembre annunciano che Gemma sarà scelta come nuova venere da Vittorio che prenderà il posto di Paola. Tra la ragazza e Irene nasceranno sin da subito le prime incomprensioni, ma Stefania proverà a difendere la nuova arrivata.

Per la figlia di Ezio, infatti, sarà molto importante costruire un buon rapporto con Gemma che fa parte della sua nuova famiglia. Nel frattempo, Salvatore sarà molto scosso a causa del passato di Anna: il ragazzo infatti non immaginava che la donna fosse già mamma. In ogni caso, tra la signorina Imbriani e il figlio di Agnese il rapporto continuerà a crescere e la ragazza starà molto vicina al suo amico che sta passando un periodo difficile a causa della sua famiglia.

Per ricambiare, Salvatore si offrirà di accompagnare Anna da sua figlia Irene e questo gesto la colpirà molto positivamente.

Adelaide sarà in agitazione a causa di Flora: anticipazioni settimana dall'8 al 12 novembre

Durante la settimana dall'8 al 12 novembre, Flora proseguirà con le indagini sul rapporto tra Achille e i Guarnieri e annuncerà la sua partenza per Parigi per incontrare Cosimo: tutto ciò metterà in agitazione Adelaide. Il dottor Bergamini, tuttavia, raggiungerà improvvisamente Milano e questo eviterà alla stilista il viaggio in Francia. per apprendere delle informazioni molto preziose dal marito di Gabriella. Per Flora sarà anche importante scoprire che tra Umberto e Adelaide c'è una relazione. Infine, a casa Guarnieri, arriverà Marco d'Erasmo, il nipote della contessa.