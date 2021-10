Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore', interpretata fra gli altri da Roberto Farnesi (Umberto Guarneri), Giulia Arena (Ludovica Brancia Di Montalto), Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Giulia Vecchio (Anna Imbriani). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 25 al 29 ottobre 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'inganno ordito da Tina ai danni di Vittorio, sui tentativi fatti da Adelaide per danneggiare Marcello, sul ritorno di Gloria e sulle paure di Ezio.

Anna delude Salvatore

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Tina deciderà di accettare il ruolo di protagonista nel film, anche se avrà bisogno di trovare una scusa per temporeggiare. Salvatore rimarrà molto deluso nel vedere Anna insieme a Roberto e le chiederà spiegazioni. La giovane gli mentirà, dicendogli di avere una relazione insieme a Landi. Cosimo darà il permesso a Ludovica di trasferirsi a villa Bergamini. A quel punto, la giovane chiederà a Marcello di andare a vivere insieme a lei. Vittorio, nel frattempo, deciderà di produrre il film insieme a Brivio con l'idea di far registrare a Tina anche il pezzo principale del musicarello. Allarmata all'idea di non poter eseguire il pezzo, la cantante chiederà ad Anna di cantare al suo posto, dato che hanno la voce simile.

La Imbriani accetterà di aiutare la sorella e registrerà il pezzo per il film. Tina consegnerà il prodotto finito a Vittorio pur sentendosi in colpa per averlo ingannato.

Gloria aiuta Paola

Gloria ritornerà al Paradiso per riprendere il suo posto di capo commessa e affrontare, dopo tanti anni Ezio, che rimarrà turbato nel vederla.

Adelaide informerà Ludovica che Marcello dovrà sostituire il direttore del Circolo nel corso di un grande gala previsto a giorni. Gloria chiederà ad Ezio un appuntamento per confrontarsi con lui. Dopo vari tentennamenti, l'uomo accetterà e la coppia avrà modo d'incontrarsi. Ludovica chiederà a Flora di aiutarla a scegliere un abito per il gala del Circolo, facendo amicizia con lei.

Poco dopo, la Ravasi verrà invitata da Umberto a partecipare al fastoso evento insieme a lui. Ezio minaccerà Gloria e le chiederà di andare via per proteggere se stesso e Stefania. Adelaide farà di tutto per mettere in difficoltà Marcello al gala ma il suo piano fallirà miseramente. Dopo un malore di Paola, Gloria intuirà che il malessere della Venere è causato da una gravidanza complicata riuscendo ad intervenire tempestivamente. La giovane verrà ricoverata in ospedale: alla fine, le sue condizioni miglioreranno. Giuseppe riceverà notizie da Petra che lo ricatterà chiedendogli più soldi. Dopo aver saputo ciò che Gloria ha fatto per Paola, Ezio si ricrederà su di lei e le chiederà un nuovo incontro.