Da non perdere le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle puntate 25-29 ottobre 2021 su Rai 1 in prima visione assoluta. Ezio e Gloria si rivedranno dopo tanti anni e ci sarà un acceso faccia a faccia che finirà in modo inaspettato: Combo, infatti, minaccerà la sua ex moglie intimandole di lasciare per sempre Milano. Successivamente, Paola avrà un malore che metterà a rischio la sua vita e quella del bambino che porta in grembo. L'intervento di Gloria sarà provvidenziale, tanto che Ezio ripenserà al loro precedente e disastroso incontro.

Guai anche per Giuseppe, che verrà ricattato da Petra: se non le darà più soldi, racconterà ad Agnese tutta la verità.

Il Paradiso delle Signore: Paola rischia di perdere il bambino

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, Paola Galletti (Elisa Cheli), la moglie del burbero Franco Cecchi (Francesco Wolf) accuserà un malore che metterà a rischio la sua vita e quella del bimbo che aspetta. Le anticipazioni svelano che a salvare entrambi sarà Gloria Moreau (Lara Komar) che, come sappiamo, è anche ostetrica.

Ezio, venuto a sapere di quanto successo, ripenserà a Gloria e al loro incontro finito nel peggiore dei modi e così le chiederà di rivederlo: avrà cambiato idea e si farà strada la possibilità di un loro ritorno di fiamma?

In tal caso, si avvicinerebbe anche il momento di raccontare la verità all'ignara Stefania (Grace Ambrose), che crede ancora che sua madre sia morta.

Giuseppe ricattato da Petra, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Continuando con le anticipazioni degli episodi Il Paradiso delle Signore in programma dal 25 al 29 ottobre su Rai 1, vedremo il signor Amato in grande difficoltà.

la sua ex amante Petra con la quale ha vissuto una doppia vita in Germania e che è incinta, tornerà a farsi sentire e non certo con buone intenzioni. Giuseppe (Nicola Rignanese) verrà minacciato da Petra, che gli chiederà altri soldi in cambio del suo silenzio sul bambino nato fuori dal matrimonio. Come farà il signor Amato a procurarsi il denaro necessario?

Non si esclude - visti i precedenti - che Giuseppe possa mettersi di nuovo nei guai. Intanto, Tina ingannerà Vittorio facendo registrare ad Anna il pezzo musicale che dovrebbe cantare lei, così da non sforzare la sua voce. La giovane Amato sarà sempre più spaventata dall'ìpotesi di non poter più tornare a cantare. Adelaide, invece, proverà di nuovo a mettere in difficoltà il povero Marcello, che proprio non sopporta. Nonostante le intromissioni della contessa, la storia d'amore tra la bella Brancia e Barbieri proseguirà a gonfie vele, a dispetto di ogni previsione.