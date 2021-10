Ritornano le anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore con la puntata del 5 ottobre che vedrà protagonista Agnese (Antonella Attili) e la sua storia mai dimenticata con Armando (Pietro Genuardi). Nonostante sia ormai tornata con suo marito, la donna dimostrerà di pensare ancora al magazziniere quando si accorgerà che una presenza femminile potrebbe essere entrata nella sua vita e ne sarà molto gelosa. Le cose non andranno meglio per Gloria (Lara Komar) che dopo aver scoperto che il suo amato Ezio (Massimo Poggio) ha una storia con un'altra donna deciderà di allontanarsi per un po' dal grande magazzino per evitare di incontrarlo.

Adelaide (Vanessa Gravina), invece, sarà in disaccordo Umberto (Roberto Farnesi) a causa della sua iniziativa di invitare Flora (Lucrezia Massari) a villa Guarnieri, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà impegnato con il nuovo numero del Paradiso Market.

Agnese sospetta che Armando abbia un'altra donna: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 5 ottobre, la storia d'amore ormai conclusa tra Agnese e Armando tornerà a far emozionare i telespettatori. La madre di Salvatore, infatti, si recherà a casa del magazziniere e qui noterà dei segnali che le daranno la certezza della presenza di una donna nella sua vita. Agnese non potrà ignorare la sua forte gelosia nei confronti dell'uomo, nonostante la loro storia sia stata messa da parte per dedicarsi alla famiglia.

Per la signora Amato, la reazione potrebbe farle capire di non aver mai dimenticato Armando pur avendo scelto di stare con suo marito e non si escludono ulteriori colpi di scena in futuro. Nelle prossime puntate, infatti, emergerà la verità sul tradimento di Giuseppe e questo potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

Gloria delusa da Ezio si assenta per un periodo: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 ottobre, Adelaide inviterà Flora a trasferirsi a villa Guarnieri, ma l'iniziativa della contessa non sarà accolta con piacere da Umberto che si dirà assolutamente contrario ad ospitare la figlia di Achille Ravasi.

Nel frattempo, Gloria sarà molto delusa dalla nuova vita di Ezio, il padre di sua figlia, e farà di tutto per evitare di incontrarlo perché sarà spaventata dai sentimenti che ancora prova per lui. La capocommessa comunicherà a Vittorio che per motivi personali dovrà assentarsi per un po' dal lavoro e probabilmente si tratterà di un modo per allontanarsi da Ezio. Il proprietario del Paradiso delle signore, invece, sarà molto impegnato per l'uscita del prossimo numero del Paradiso Market e come sempre coinvolgerà tutto il suo staff nella realizzazione del progetto.