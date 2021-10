Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda su Rai 1 nella settimana dal 29 novembre al 3 dicembre ci forniscono interessanti novità su quello che accadrà ai protagonisti della fiction. Infatti, nel negozio di Vittorio Conti ci sarà una sfilata e Tina organizzerà una sorpresa finale, stupendo, oltre al direttore, anche Beatrice. I due cognati, infatti, saranno all'oscuro di quanto organizzato dalla giovane Amato. Fra il pubblico, inoltre, ci saranno anche Umberto Guarnieri e Marco di Sant'Erasmo e il papà di Marta si preoccuperà per l'assenza di Flora sul palco.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 3/12: Tina sorprende Vittorio e Beatrice alla sfilata

Nelle ultime settimane, in rete, era stato diffuso un copione della puntata numero 59 de Il Paradiso delle signore. In base alla sceneggiatura è stato possibile scoprire alcuni dettagli di quello che verrà trasmesso in televisione, durante l'episodio che andrà in onda giovedì 2 dicembre. Infatti, i protagonisti della fiction di Rai 1 saranno impegnati in una sfilata che si terrà nel negozio di moda e Tina Amato salirà sul palco al termine dell'evento, sorprendendo Vittorio Conti e Beatrice.

Il Paradiso delle signore: le luci si riaccendono su Tina, Vittorio e Beatrice sorpresi

Durante i momenti finali della sfilata, ci sarà un adeguato commento musicale e tutte le modelle sfileranno insieme per mostrare per l'ultima volta gli abiti della collezione.

Il pubblico sarà entusiasta per quanto visto e in sala ci saranno applausi convinti. A quel punto, le luci si riaccenderanno su Tina Amato. La sorella di Salvatore farà i ringraziamenti di rito, preparando una sorpresa finale, affermando: ''L'ultimo capo, quello che chiude la collezione e la fa vibrare, non è ancora sceso in passerella''.

Vittorio Conti e Beatrice saranno stupiti per le parole di Tina.

Il Paradiso delle signore: Vittorio nutriva sospetti su Tina

Vittorio, infatti, guarderà Beatrice con sospetto e le dirà: ''Lo sentivo che mi stava nascondendo qualcosa, davvero non ne sai nulla?''. La cognata di Conti gli giurerà di essere all'oscuro di quanto organizzato da Amato.

In base alla sceneggiatura trapelata in rete, inoltre, fra i presenti in sala ci saranno anche Umberto Guarnieri e Marco di Sant'Erasmo. Quando Tina parlerà ai presenti della sorpresa finale, il papà di Marta si rivolgerà al nipote della contessa, chiedendogli informazioni su Flora. Infatti, l'imprenditore era sicuro che dovesse uscire Gentile a fare i ringraziamenti finali. A questo punto, è possibile ipotizzare che sarà proprio la figlia di Achille Ravasi ad indossare l'abito di punta della collezione. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà nella fiction di Rai 1.