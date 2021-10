Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana per l'episodio n° 38 della sesta stagione raccontano che Gemma si presenterà come candidata per il ruolo da Venere all'atelier. Don Saverio (Andrea Lolli), invece, cercherà di convincere Giuseppe a vuotare il sacco con Agnese (Antonella Attili), nel frattempo Vittorio chiederà lumi a Tina (Neva Leoni) circa la demo ma la giovane Amato svicolerà il discorso. Conti, infine, chiederà a Beatrice di cercare prove in sala registrazione che confermino i suoi sospetti sul musicarello.

Gemma si presenterà come candidata per il ruolo da Venere all'atelier

Le trame della soap opera italiana per la puntata di mercoledì 3 novembre anticipano che al grande magazzino meneghino comincerà la ricerca per una nuova Venere.

A breve, quindi, cominceranno le selezioni per scegliere la commessa che prenderà il posto di Paola, dopo che quest'ultima ha scelto di dimettersi per dedicarsi anima e corpo alla gravidanza.

Ad essere interessata a tale lavoro e a candidarsi alle selezioni sarà la figlia di Veronica, Gemma. Riuscirà Gemma a diventare la nuova Venere del grande magazzino?

Don Saverio spronerà Giuseppe a vuotare il sacco con Agnese

Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore per l'episodio di mercoledì 3 novembre, rivelano che da quando Don Saverio ha ascoltato fortuitamente una telefonata tra Giuseppe e Petra sarà intenzionato a vederci più chiaro sulla questione.

Capendo che il signor Amato sta nascondendo qualcosa di losco alla moglie, il parroco tenterà di convincere il padre di Tina a dire tutta la verità ad Agnese riguardo al denaro mancante nel libretto dei risparmi.

Vittorio chiederà a Beatrice di cercare prove in sala registrazione

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata di mercoledì 3 novembre svelano che Vittorio cercherà di venire a capo della faccenda legata al musicarello.

La voce della demo a Conti non sembrerà quella di Tina, ma quando chiederà alla stessa spiegazioni in merito la giovane Amato dribblerà ancora una volta lo scottante argomento.

Vittorio, però, non mollerà e dopo aver dato per assodato che la figlia di Giuseppe e Agnese gli stia mentendo, deciderà di chiedere un favore alla cognata per venirne a capo il prima possibile.

Conti, difatti, chiederà a Beatrice di fare alcune ricerche in sala registrazione, così da scoprire se i propri sospetti sull'intricata faccenda siano fondati o meno.