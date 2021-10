Pietro Masotti interpreta da qualche anno il ruolo di Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle Signore. Nella giornata di venerdì 15 ottobre, l'attore pugliese ha raccontato ai suoi follower una disavventura che gli è capitata. Infatti, secondo quanto rivelato da Pietro, qualcuno starebbe usando la sua immagine, per contattare le persone e commettere truffe ai loro danni. Masotti ha confidato di essere preoccupato della cosa e di stare cercando di porre rimedio, contattando chi di dovere.

Il Paradiso delle signore: qualcuno usa l'immagine di Pietro Masotti per truffare le persone

Pietro Masotti ha pubblicato un messaggio ricevuto da un follower, in cui veniva avvertito di una spiacevole situazione accaduta recentemente. L'attore pugliese, a coredo della storia Instagram ha dichiarato: ''Attenzione, c'è qualcuno che si sta spacciando per me nel tentativo di truffarvi!''. Tale avvertimento, pubblicato dall'interprete di Marcello Barbieri, è stato scritto in seguito al seguente messaggio di una fan: ''Volevo avvisarti che la settimana scorsa sono stata contattata da uno che si spacciava per te''.

Il Paradiso delle signore: una persona si spaccia per Pietro Masotti

In particolar modo, la follower di Pietro Masotti ha raccontato all'attore de Il Paradiso delle signore che la persona che si spacciava per lui, le avrebbe anche chiesto il numero di telefono e di comprare alcune cose al supermercato.

Dopo avere pubblicato l'immagine del messaggio ricevuto dalla sua fan, l'attore della fiction di Rai 1 ha condiviso alcuni video in cui ha affermato: ''Ribadisco quello che ho detto nella storia precedente. Ho saputo e non è il primo messaggio che mi arriva, di qualcuno che si sta spacciando per me, utilizzando il mio profilo, utilizzando la mia faccia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quindi, se vi dovessero arrivare richieste strane con il mio volto, non sono io''.

Il Paradiso delle signore: diverse persone contattate da un profilo con il volto di Pietro Masotti

Pietro Masotti ha chiesto supporto ai suoi follower, in modo da ricevere le segnalazioni da parte di chi era stato contattato da qualcuno che aveva come foto di profilo il suo volto.

In base ai messaggi ricevuti dall'attore de Il Paradiso delle signore, non si tratterebbe di un caso isolato, ma più persone hanno ricevuto messaggi dal presunto truffatore. Per risolvere il problema, Masotti ha rivelato di volere richiedere la verifica del suo account Instagram, in modo da evitare situazioni spiacevoli. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se l'interprete di Marcello Barbieri riuscirà ad evitare che venga usato il suo volto per commettere truffe.