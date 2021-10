Sarà una puntata speciale quella de Il Paradiso delle Signore 6 di lunedì 11 ottobre 2021. Le trame della soap si intrecciano spesso con fatti storici di quegli anni e così i telespettatori potranno rivedere l'emozionante discorso ''alla luna'' di Papa Giovanni XXIII, che ha cambiato il corso della storia. Tornando alle anticipazioni, Tina rientrerà dalla Svizzera, ma continuerà a stare in silenzio tacendo sui suoi segreti: che cosa le sta succedendo?

Il Paradiso delle Signore 6: Adelaide controlla Flora

Flora (Lucrezia Massari) ha accettato l'invito - alquanto inaspettato - di Adelaide (Vanessa Gravina) di trasferirsi alla villa.

Allettata dalla proposta ha detto di sì, ma non sa ancora che la contessa la sta tenendo d'occhio per arrivare alla lettera di suo padre Achille (Roberto Alpi). Quale migliore occasione vivendo nella stessa abitazione? Nel frattempo Ezio (Massimo Poggio) sta vivendo un momento magico. Non solo si è ricongiunto con sua figlia, ma è stato assunto da Umberto (Roberto Farnesi) come direttore alla ditta Palmieri. Conti si è dato da fare da quando ha riaperto il grande magazzino, dando vita al Paradiso Market, una rivista con i capi d'abbigliamento presenti in atelier. La scelta d'individuare in Guarnieri il direttore editoriale non pare tuttavia essere stata oculata. I due hanno visioni molto diverse.

Tina è malata? Il segreto della giovane Amato

Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 6 raccontano che Tina (Neva Leoni) rientra dalla Svizzera. La giovane sta tenendo nascosta la verità alla sua famiglia e non solo per quanto riguarda la situazione con Sandro, della quale è a conoscenza solo Gabriella. Sembra che la bella Amato abbia un serio problema alle corde vocali, come hanno intuito molti telespettatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo spiegherebbe i suoi continui rifiuti di cantare, la sua grande passione che ha trasformato in lavoro.

Il discorso di Papa Giovanni XXIII nella puntata Il Paradiso delle Signore 6

Intanto Stefania (Grace Ambrose) continua a passare molto tempo con suo padre, che ha ritrovato dopo diverso tempo e con il quale ha un ottimo rapporto.

La sua felicità durerà però ancora poco. La giovane Colombo ed Ezio cenano a casa Cattaneo, ma presto tutto cambierà, lasciando solo amarezza nella speranzosa Stefania. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 ottobre 2021, i telespettatori avranno modo di vedere degli spezzoni dell'emozionante storico discorso “alla luna” tenuto da Papa Giovanni XXIII. Non è la prima volta che la soap intreccia le sue trame con avvenimenti passati, ripercorrendo le evoluzioni storiche dei meravigliosi anni del boom economico italiano degli anni '60.