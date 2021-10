La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera italiana, per l'episodio di lunedì 1° novembre, raccontano che Vittorio (Alessandro Tersigni), dopo aver riascoltato la demo, comincerà a sospettare che la voce ascoltata non sia quella di Tina (Neva Leoni). Gloria (Lara Komar), al contempo, confiderà ad Armando (Pietro Genuardi) dell'accordo stretto col marito Ezio (Massimo Poggio), mentre Paola (Elisa Cheli) deciderà di salutare i colleghi dopo aver preso la decisione di licenziarsi per dedicarsi alla gravidanza.

Agnese (Antonella Attili), infine, scoprirà che Giuseppe (Nicola Rignanese) ha sperperato tutti i loro risparmi.

Vittorio, dopo aver riascoltato la demo, comincerà a nutrire qualche sospetto che la voce non sia quella di Tina

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, per la puntata numero 36 della sesta stagione, rivelano che Tina continuerà a nascondere ai genitori il suo problema alle corde vocali, perché non si sentirà ancora pronta ad affrontare il delicato argomento in famiglia.

Vittorio, poco più tardi, ascolterà nuovamente la demo e comincerà a dubitare che la voce incisa sul nastro sia davvero quella della giovane Amato.

Gloria confesserà ad Armando dell'accordo stretto con Ezio

Le anticipazioni della soap opera italiana per l'episodio di lunedì 1° novembre riportano che Gloria sarà in vena di confessioni e, com'è già successo in precedenza, troverà in Armando la propria valvola di sfogo.

La capocommessa, infatti, svelerà a Ferraris l'accordo stretto col marito Ezio, ovvero di non far venire la verità a galla per salvaguardare la figlia che hanno in comune, Stefania.

Paola lascerà il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla gravidanza

Le trame della fiction daily italiana, per la puntata di lunedì 1° novembre, svelano che la gravidanza complicata con la quale sta facendo i conti la Venere Paola ha fatto optare quest'ultima per una scelta difficile, ma doverosa.

La signora Cecchi sceglierà di abbandonare il grande magazzino milanese, così da poter rimanere a casa a riposare in modo che la gravidanza possa proseguire senza troppo stress.

Paola, grazie al legame che la lega alle colleghe, deciderà di passare al Paradiso per salutarle un'ultima volta prima delle dimissioni.

Agnese, infine, farà una scoperta inaspettata che la lascerà sgomenta: verrà a conoscenza che il libretto dei risparmi è stato dilapidato dal marito Giuseppe.

Agnese scoprirà che tale denaro è stato inviato da Giuseppe all'amante Petra in Germania?