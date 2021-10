Tutto cambia nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni promettono grandi colpi di scena che interesseranno i personaggi dell'amata soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:55. Cosa succede nell'episodio del 13 ottobre 2021? Flora si trova in difficoltà con la sua nuova collezione e Vittorio inizia a pensare di aver fatto un passo avventato ad assumerla senza conoscerla affatto. Inoltre, il paragone con Gabriella si fa sentire e non solo nella giovane Ravasi: tutto lo staff rimpiange la talentuosa Rossi.

Nel frattempo, Stefania passa la notte nella sua nuova casa ma non sa ancora che una tormenta la sta per travolgere, una tormenta di nome Gemma.

Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni della puntata di mercoledì 13 ottobre 2021 su Rai 1

Tina non accetta la proposta di Vittorio, che le ha proposto di essere la protagonista del cortometraggio musicale. La giovane Amato, in realtà, non vuole cantare per via dei suoi problemi alla gola che la stanno tormentando. Conti non demorde e cerca di arrivare a un compromesso, anche se non sarà facile. Raggiungerà il suo obiettivo?

Continuando con le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 del 13 ottobre, vedremo sfumare l'idea di Vittorio. Tina ha deciso di non prendere parte al film, mentre Anna non si è lasciata scappare questa occasione.

Beatrice (Caterina Bertone) la affiancherà per darle tutti i consigli utili. Il fatto che la bella Imbriani passi così tante ore al Paradiso rende felice Salvatore (Emanuel Caserio), che è convinto di poterla conquistare nonostante il recente due di picche che gli ha rifilato.

Stefania presa di mira da Gemma, Il Paradiso delle Signore episodio del 13/10

Flora si trova in grande difficoltà con il suo nuovo e prestigioso lavoro di stilista al grande magazzino. Prendere il posto di Gabriella è una grossa responsabilità e sa benissimo di non esserne all'altezza. Stranamente, Agnese (Antonella Attili) e Maria (Chiara Russo) provano ad aiutarla nonostante le evidenti incomprensioni.

Intanto, Stefania si sveglia per la prima volta a casa Colombo, ex casa Cattaneo. C'è un'aria di stranezza e irripetibilità che avvolge tutto. La sua felicità, tuttavia, durerà molto poco. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 13 ottobre de Il Paradiso delle Signore raccontano che Veronica - la nuova moglie di Ezio - vuole conoscere meglio Stefania e così si avvicina a lei, anche se in maniera molto graduale e timida. Gemma - la figlia che Ezio ha avuto con Veronica - ha un moto di gelosia improvviso, vedendo la madre avvicinarsi a Stefania. La giovane inizia a temere che la nuova arrivata possa rubarle l'affetto della sua famiglia e in lei comincia a maturare un sentimento profondo di rabbia.