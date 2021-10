Attenzione al cambio orario della puntata Il Paradiso delle Signore di lunedì 4 ottobre: l'episodio andrà in onda alle 14:00 invece che alle 15:55 per lasciare spazio allo speciale del Tg1. Le anticipazioni si concentrano su Vittorio, che comincia a pensare di non aver fatto un grande affare ad assumere Flora come stilista sostituta di Gabriella. Anche gran parte dello staff del grande magazzino non sembra aver accolto con entusiasmo la nuova arrivata. Nel frattempo, Gloria non sa più come fare a nascondersi da Ezio, che continua a frequentare il Paradiso per motivi di lavoro.

La bella Moreau troverà in Ferraris un sostegno alle sue preoccupazioni, anche se la loro vicinanza farà ingelosire qualcuno di molto vicino ad Armando.

Gloria e Armando vicini, Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore Vittorio (Alessandro Tersigni) pensa a come far accettare la presenza di Flora allo staff, che non sembra averla accolta nel migliore dei modi, in particolare Agnese. Conti è anche consapevole che il peso del confronto con Gabriella si farà sentire e ha paura che la nuova collezione non sia all'altezza delle precedenti.

Intanto Adelaide (Vanessa Gravina) non perde d'occhio la misteriosa Flora (Lucrezia Massari). L'obiettivo della contessa è quello di mettere le mani sulla lettera che le ha lasciato Achille Ravasi e nella quale ci potrebbero essere informazioni compromettenti sul suo conto e su quello del commendatore.

Ezio Colombo (Massimo Poggio) si è ormai stabilito a Milano per stare accanto a Stefania. La notizia non è stata presa bene da Gloria (Lara Komar) che non fa altro che scappare. La capocommessa chiederà così un aiuto al fidato Armando (Pietro Genuardi), stringendo ancora di più il loro rapporto.

Trame Il Paradiso delle Signore, Salvatore fa un passo indietro

Salvatore (Emanuel Caserio) si è fatto coraggio e dopo la grande delusione per Gabriella, che ha scelto Cosimo, ha provato a voltare pagina con Anna (Giulia Vecchio). Il giovane Amato le ha regalato dei fiori, ma il suo romantico gesto non ha dato i frutti sperati.

Salvo deciderà così di fare un passo indietro, almeno per il momento. Il giovane Amato ha un carattere volitivo e non si arrende così facilmente, tanto da ritrovare ben presto la fiducia in se stesso e perseverare nel corteggiare la bella Anna. Salvo però, non sa che Imbriani ha un passato ingombrante che la tormenta e che presto Massimo arriverà a Milano per cercarla, non certo con buone intenzioni. Si ricorda che tutte le puntate possono essere viste in streaming e in replica dopo la messa in onda sul portale RaiPlay.