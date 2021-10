Novità in arrivo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse infatti, rivelano che durante i prossimi episodi, i riflettori saranno puntati sulla commessa Paola Galletti. La Venere molto presto darà una notizia importante alle suo colleghe: si presuppone quindi che la donna possa essere incinta e che nelle prossime puntate potrebbe lasciare il posto di lavoro per dedicarsi alla sua famiglia. A quel punto il Paradiso potrebbe dare il benvenuto a Gemma, la sorellastra di Stefania, che come confermato dalle anticipazioni, presto farà parte dello staff dell'atelier.

L'arrivo della figlia di Veronica potrebbe ostacolare la vita della giovane Colombo, dato che tra i due non si instaurerà un bellissimo rapporto. La ragazza infatti, farà di tutto per sottovalutare la figlia di Gloria ostacolando il suo rapporto con il padre Ezio.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Paola potrebbe aspettare un bambino

Protagonista delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sarà Paola Galletti, giovane Venere del grande magazzino. Gli spoiler da poco diffusi rivelano che la ragazza potrebbe aspettare un bambino dal marito Franco Cecchi. Per il momento nessuna conferma di questa ipotetica gravidanza, ma negli episodi trasmessi di recente si è visto che Dora, Irene e Sofia durante un momento di pausa dal lavoro, hanno confessato alla loro collega di trovarla un po' ingrassata.

Questa battuta si collega perfettamente a quello che succederà nelle prossime puntate: Paola darà un annuncio alle Veneri. Potrebbe quindi rivelare di aspettare un bambino. Tuttavia, Cecchi dovrà lasciare il posto di lavoro per dedicarsi alla sua gravidanza: ma chi prenderà il suo posto da commessa? Le ipotesi cadono su Gemma, la figlia di Veronica.

L'arrivo al Paradiso della ragazza potrebbe coincidere con la decisione di Paola di abbandonare momentaneamente il grande magazzino. Questa notizia però potrebbe non far piacere a Stefania.

Il Paradiso 6, Gemma nuova Venere

La gravidanza di Paola potrebbe scombussolare gli equilibri della giovane Stefania. Le anticipazioni rivelano infatti che Gemma, la figlia di Veronica, la compagna di Ezio, presto sarà una nuova Venere del grande magazzino.

Fin dal primo incontro, Stefania e Gemma non andranno per niente d'accordo. La ragazza dai capelli rossi infatti, renderà la vita impossibile alla figlia di Ezio creando malumori all'interno della nuova famiglia Colombo. Chissà se Gemma otterrà davvero il posto di lavoro al Paradiso per sostituire Paola. Per scoprirlo non resta che seguire le puntate della soap, in onda da lunedì al venerdì su Rai1.