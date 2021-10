Entra nel vivo la storia di Gloria ed Ezio ne Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni garantiscono continui colpi di scena nelle prossime puntate che andranno in onda nel mese di novembre. Ezio ha avuto di recente un incontro molto difficile con l'ex moglie, il primo dopo tantissimi anni nei quali non si sono più visti.

Colombo le ha rinfacciato tutto il suo dolore per aver abbandonato Stefania e averlo lasciato solo per non andare in prigione. La sua libertà valeva di più dell'amore verso lui e la figlia? Di recente, abbiamo anche scoperto il perché di questo gesto.

Perché Gloria è fuggita in Francia? La verità ne Il Paradiso delle Signore 6

Una parte di verità l'aveva raccontata la stessa Gloria ad Armando nella scorsa stagione del Paradiso, ma ora sono emersi altri dettagli. La povera Moreau fu costretta a fuggire in Francia perché accusata di praticare aborti clandestini. Le cose non stanno proprio così: a metterla nei guai, la famiglia di una madre salvata da Gloria a discapito del bambino che portava in grembo. Una scelta difficile ma necessaria: se non fosse intervenuta, sia la madre che il bimbo sarebbero morti. Ironia della sorte, la stessa identica situazione si ripresenta a Moreau nelle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, con Paola in preda a un malore.

Questa volta però, Gloria riesce a mettere in salvo entrambi. Davanti a ciò Ezio cambia idea e decide di incontrarla ancora una volta. Cosa ha in mente, ha forse intenzione di fare un passo indietro e di perdonarla per quanto accaduto in passato?

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Ezio e Gloria stringono un accordo

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda prossimamente su Rai 1 alle 15:55, Ezio incontrerà di nuovo Gloria ma questa volta con intenzioni meno "bellicose" e con la prospettiva di parlare in maniera civile e responsabile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il fatto che abbia salvato Paola e il suo bambino l'ha fatto riflettere.

Sarà così che Ezio ritirerà la sua minaccia e concederà a Gloria di restare a Milano, anche per non allontanarla ancora una volta da Stefania. C'è però una condizione ben precisa da rispettare. Stefania non dovrà mai sapere la verità, continuando a credere che Moreau sia una cara amica, una confidente, ma non di certo sua madre.

Gloria, sebbene a malincuore, accetterà di prendere parte a questo accordo. Secondo Ezio, tutto andrà a favore della tranquillità di Stefania e anche della sua nuova famiglia, alla quale tiene molto.

Resta da capire se la giovane Colombo, in qualche modo, scopra da sola la verità sulle sue origini. E, in quel caso, tutto il castello di bugie costruito da Ezio e Gloria cadrebbe inesorabilmente.