Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai. Le trame della soap opera italiana per l'episodio di martedì 26 ottobre raccontano che Ezio (Massimo Poggio) sarà turbato dopo aver visto Gloria (Lara Komar), mentre a Tina (Neva Leoni) sarà affidato il compito di registrare la demo musicale per il film. La giovane Amato, però, penserà di sostituire la sua voce con quella di Anna (Giulia Vecchio), nel frattempo Marcello (Pietro Masotti) dovrà fare i conti col suo test probante al Circolo in vista del prossimo evento di gala.

Gloria, infine, vorrà incontrare e parlare con Ezio, con quest'ultimo che accetterà.

Ezio rivedrà Gloria dopo molti anni e ne rimarrà turbato

Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata n° 32 della sesta stagione, anticipano che Ezio rivedrà Gloria dopo molti anni e ne rimarrà turbato.

I timori di Moreau nell'incontrare nuovamente il marito dopo tanto tempo, difatti, erano fondati, considerando che anche Teresio verrà destabilizzato non poco.

A Tina verrà affidato il compito di registrare una demo musicale per il film

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di martedì 26 ottobre rivelano che Vittorio e Orlando Brivio affideranno a Tina il compito di registrare una demo musicale per il film.

Sebbene Conti e il produttore daranno per scontato che la voce all'interno del musicarello sarà quella della giovane Amato, quest'ultima penserà di affidare ad Anna il compito assegnatole.

La voce di Imbriani, a tal proposito, risulterebbe perfetta per far riposare le già stressate corde vocali di Tina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al Circolo vi sarà un evento di gala e per Marcello sarà un'ottima occasione per mettersi in luce

Gli spoiler della soap opera italiana per la puntata di martedì 26 ottobre riportano che la contessa Adelaide svelerà a Ludovica che a breve al Circolo vi sarà un evento di gala.

Per Marcello, al momento sostituto di Parri al Circolo, sarà una straordinaria occasione per far vedere di che pasta è fatto, professionalmente parlando, a Di Sant'Erasmo.

Gloria vorrà incontrare e parlare con Ezio, ma quest'ultimo sarà titubante

Le anticipazioni della fiction daily italiana per l'episodio di martedì 26 ottobre svelano che Gloria, nonostante il turbamento derivante dall'incontro all'atelier, sarà più che mai intenzionata a incontrare e conversare con Ezio.

Teresio, sulle prime, non sarà così sicuro che uno scambio di vedute con la moglie possa essere una buona idea. Tuttavia, però, malgrado la titubanza iniziale il compagno di Veronica prenderà coraggio e accetterà di incontrare Gloria.