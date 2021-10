La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata a metà settembre e le trame delle puntate stanno appassionando i telespettatori. Flora, figlia di Achille Ravasi, è recentemente diventata la stilista del negozio di moda diretto da Vittorio Conti. L'arrivo a Milano della figlia del suo defunto marito ha spaventato Adelaide e, nelle puntate che andranno in onda in televisione fra il 1° e il 5 novembre, Flora inizierà ad indagare sulla morte di suo papà, partendo dalle accuse di Cosimo Bergamini nei confronti di Adelaide e Umberto. Nel frattempo, Agnese scoprirà che suo marito Giuseppe ha dilapidato tutti i loro risparmi.

Il Paradiso delle signore: Flora cerca di capire che legame aveva Achille con Umberto e Adelaide

Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore potrebbero essere decisive per risolvere il giallo che ruota attorno alla misteriosa morte di Achille Ravasi. Infatti, da qualche settimana è arrivata a Milano la figlia dell'imprenditore, che ha ricevuto una lettera da suo papà. La contessa è entrata in possesso della missiva, perché era curiosa di sapere quali erano state le parole che suo marito ha rivelato a sua figlia prima di morire. Nei prossimi episodi, Flora inizierà a raccogliere informazioni sul legame di Achille con Adelaide e Umberto Guarnieri.

Prossime puntate Il Paradiso delle signore: Flora indaga sulle accuse di Bergamini a Umberto e Adelaide

Nel frattempo, la nuova stilista del Paradiso, proseguirà le sue indagini per scoprire qualcosa in più su suo padre e sulla sua misteriosa morte. In particolar modo, Flora si concentrerà su quanto aveva dichiarato, tempo prima, Cosimo Bergamini.

Il marito di Gabriella Rossi, infatti, aveva formulato accuse nei confronti di Umberto Guarnieri e della contessa Adelaide, riguardo la morte di Achille e, pertanto, Flora vorrà vedere più chiaro sulla vicenda, cercando di capire qualcosa in più in merito alle parole di Cosimo.

Il Paradiso delle signore: Agnese scopre che il marito ha speso tutti i risparmi

Nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 nella prima settimana di novembre, inoltre, verranno trattate le vicende della famiglia Amato. In particolar modo, nei prossimi episodi, Agnese farà una scoperta sconcertante e si accorgerà che suo marito Giuseppe ha dilapidato tutti i loro risparmi. La mamma di Salvatore, pertanto, proverà a scoprire come ha usato i soldi suo marito. Nel frattempo, Don Saverio ascolterà una conversazione telefonica del signor Amato con una donna di nome Petra ed inizierà ad indagare sulla vicenda. Non resta che attendere la messa in onda delle puntate, per scoprire qualcosa in più sulla morte di Achille Ravasi.