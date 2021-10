Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la settimana dal 25 al 29 ottobre sarà ricca di colpi di scena che riguarderanno soprattutto la famiglia Amato. Tina, infatti, penserà di farsi sostituire da Anna nella registrazione del brano del film, all'insaputa di Vittorio. Nel frattempo, Salvatore dovrà far fronte all'ennesima delusione d'amore quando saprà dalla signorina Imbriani che tra lei e Roberto c'è una relazione, mentre Giuseppe riceverà delle minacce da parte di Petra. Sarà dato ampio spazio anche a Gloria che incontrerà Ezio e la reazione dell'uomo sarà molto dura nei suoi confronti, mentre la gravidanza di Paola avrà delle complicazioni.

Infine, Ludovica e Cosimo andranno a vivere insieme a villa Guarnieri grazie all'aiuto di Cosimo, mentre Flora e Umberto saranno sempre più vicini.

Tina si troverà a ingannare Vittorio consegnandogli un brano non cantato da lei

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore dal 25 al 29 ottobre raccontano che Vittorio proporrà a Tina di registrare il brano del film musicale a cui prenderà parte. La figlia di Agnese tuttavia, non sarà ancora in forma e quando ascolterà la voce di Anna chiederà a Salvatore di intercedere e convincerla a cantare al suo posto, all'insaputa di Vittorio. La signorina Imbriani accetterà e questa occasione la avvicinerà ancora al giovane Amato, nonostante l'allontanamento di qualche giorno prima.

Anna infatti, mentendo, riferirà a Salvatore di avere una relazione con Roberto come sospettava e per il barista sarà l'ennesima delusione d'amore. Quando la canzone sarà consegnata a Vittorio, Tina sarà inevitabilmente assalita dai sensi di colpa, ma non riuscirà comunque ad essere sincera con il direttore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ezio avrà una reazione molto dura con Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella settimana dal 25 al 29 ottobre, al Paradiso delle signore sarà dato ampio spazio a Gloria che sarà decisa a riprendere il suo ruolo di capocommessa e soprattutto ad affrontare suo marito. Ezio, infatti, rivedrà sua moglie dopo tanto tempo e l'incontro lo turberà moltissimo, ma quando la donna gli darà un appuntamento per parlare si farà coraggio e affronterà la situazione.

La reazione di Teresio non sarà delle migliori, perché temendo per la nuova famiglia che ha costruito, all'appuntamento chiederà a Gloria di sparire nuovamente da Milano e dalla vita di Stefania, arrivando a minacciarla. Per Colombo, tuttavia, non sarà facile fare finta di niente e pur amando Veronica non potrà fare a meno di pensare al passato e al drammatico confronto avuto con Gloria. Armando proverà ad aiutare la sua amica parlando direttamente con Ezio, ma l'uomo sembrerà restare sulla sua posizione, anche se qualcosa di inaspettato potrebbe fargli cambiare idea su sua moglie. Al Paradiso delle signore infatti, Paola avrà un malore e Gloria, grazie alla sua esperienza di ostetrica, capirà subito che si tratta di una gravidanza complicata e aiuterà la ragazza che sarà portata in ospedale.

L'intervento tempestivo della capocommessa si rivelerà fondamentale per Paola: tuttavia, quando Ezio verrà a saperlo rifletterà nuovamente sulla situazione e chiederà un altro appuntamento a Gloria.

La famiglia Amato rischierà ancora di andare a rotoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 25 al 29 ottobre rivelano che Giuseppe dovrà affrontare non poche difficoltà. Il signor Amato, infatti, riceverà ancora notizie di Petra, ma questa volta la sua amante gli chiederà di spedirgli dei soldi in Germania, minacciandolo di provocare dei guai alla sua famiglia. Intanto, Ludovica avrà la certezza di poter sempre contare su Cosimo che le concederà di trasferirsi a villa Bergamini: proprio per questo motivo la signorina Brancia chiederà a Marcello di seguirla e iniziare una convivenza.

Intanto Barbieri si preparerà per la serata al circolo che sarà il primo lavoro importante da quando ha iniziato a sostituire Parri, mentre Umberto invierà un invito esclusivo a Flora per prendere parte all'evento.