Lunedì, 18 ottobre, secondo le anticipazioni, al Paradiso delle signore inizierà un'altra emozionante settimana per Vittorio Conti e i suoi collaboratori. Una delle protagoniste sarà Tina Amato che dovrà fare i conti con il suo problema alla corde vocali e inizierà la cura per poter partecipare al film che le ha proposto Vittorio. Sarà una giornata importante anche per Marcello che inizierà il suo lavoro al circolo, mentre Flora indosserà la divisa da venere per poter studiare da vicino i clienti. A casa Colombo, Veronica proverà a convincere Gemma a chiedere scusa a Stefania, mentre quest'ultima sarà combattuta sul trasferirsi o meno a casa di Ezio.

Infine, Gloria, deciderà di tornare al Paradiso, ma solo per dare le sue dimissioni.

Una nuova avventura per Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì, 18 ottobre, raccontano che Tina avrà fiducia nella nuova cura e penserà alla proposta di Vittorio che le ha chiesto di partecipare al film musicale. La figlia di Agnese sarà convinta che curandosi potrà finalmente riprendere il suo lavoro da cantante e quindi accetterà di aderire al progetto di Conti, ignaro del problema della ragazza. Nel frattempo, Marcello si preparerà per il suo primo giorno di lavoro al circolo e contrariamente alle aspettative di Adelaide, se la caverà molto bene.

Veronica parlerà con sua figlia invitandola a scusarsi: anticipazioni puntata di lunedì 18 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 ottobre, rivelano che nella puntata di lunedì Paola comunicherà alle ragazze che Flora indosserà la divisa da venere: per la stilista sarà un modo per studiare da vicino la clientela e fare in modo di avvicinarsi il più possibile ai gusti delle donne che frequentano il Paradiso.

A casa Colombo, intanto, Veronica proverà a convincere Gemma a chiedere scusa a Stefania per il suo pessimo comportamento nei confronti della figlia del suo compagno. Nel frattempo, Stefania penserà alla proposta di suo padre di trasferirsi a casa Colombo e vivere insieme alla sua nuova famiglia, ma sarà molto combattuta. A confondere le idee alla giovane venere, inoltre, ci sarà Irene che vorrebbe convincerla a restare con lei e Maria.

Infine, sarà una giornata molto difficile anche per Gloria che ritornerà al Paradiso, ma soltanto per rassegnare le sue dimissioni dal ruolo di capocommessa. La signora Moreau, infatti, non riuscirà a sopportare l'idea che Ezio si sia rifatto una vita e che abbia una nuova famiglia e vorrebbe allontanarsi per evitare di incontrarlo. Per Gloria rinunciare al suo lavoro sarà molto difficile perché andando via dal Paradiso non avrà più modo di vivere quotidianamente sua figlia Stefania che ancora ignora la sua identità.