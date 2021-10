Sono state da poco diffuse le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore. In particolare, le trame recenti approfondiscono ciò che accadrà giovedì 21/10. Stando a quanto si apprende dalla trama, Tina continuerà a seguire la cura per la sua malattia alle corde vocali e sarà preoccupata per il suo futuro. Intanto Salvatore vedrà l'incontro tra Anna e Roberto e inizierà a sospettare che i due possano avere una relazione. Proprio quando aveva deciso di tornare a Milano, di Moreau non si avranno più notizie. A dare l'allarme sarà la zia Ernesta che preoccupata chiamerà Armando.

Il signor Ferraris, in compagnia di Don Saverio, si metterà alla ricerca della capo commessa ma purtroppo senza alcun esito. Nel frattempo il produttore del film accetterà la proposta di Vittorio di cambiare la sceneggiatura. Soddisfatto per la notizia, Conti chiederà a Tina di fare uno spettacolo al Circolo.

La figlia di Agnese molto preoccupata

Nel corso del ventinovesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 21 ottobre 2021, Tina continuerà a seguire meticolosamente la cura prescritta dal dottore svizzero, ma non noterà alcun miglioramento. Tuttavia la figlia di Agnese e Giuseppe continuerà a essere molto preoccupata per il futuro della sua carriera da cantante. Nel frattempo al grande magazzino Anna salirà in macchina in compagnia di Roberto.

L'incontro tra i due verrà notato da Salvatore che inizierà a nutrire qualche sospetto sulla reale natura del loro rapporto. Il titolare della Caffetteria continuerà a pensarci tutta la giornata e ne parlerà con il suo migliore amico Marcello, il quale non perderà l'occasione di considerarlo "morboso", almeno nei confronti della giovane Imbriani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vittorio chiede a Tina di cantare al Circolo

Ma non finisce qui, perché gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, inerenti l'appuntamento trasmesso il 21/10, rivelano nel dettaglio che la zia Ernesta chiamerà molto preoccupata il signor Ferraris. La donna sarà disperata perché non riuscirà più a rintracciare Gloria. Armando cercherà in tutti i modi di tranquillizzare la zia di Stefania e si metterà alla ricerca della capo commessa.

Dopo vari tentativi, il capo magazziniere chiederà aiuto a Don Saverio ma niente da fare: Moreau sembrerà essere sparita nel nulla. Nel frattempo al Paradiso, Vittorio otterrà finalmente il consenso per cambiare la sceneggiatura del "musicarello". Il direttore dell'atelier chiederà a Tina di esibirsi al Circolo. Sarà l'occasione per farsi conoscere dal produttore del film, che presenzierà nel prestigioso locale milanese in compagnia di Orlando Brivio.