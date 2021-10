Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, al momento, va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16:55. Le vicende dei personaggi si stanno rivelando ricche di colpi di scena. Inoltre, le intricate dinamiche sentimentali stanno contribuendo a tenere alta l'attenzione del pubblico.

La puntata di giovedì 28 ottobre, sicuramente, non deluderà le aspettative. Ci saranno momenti che faranno battere il cuore e altri che faranno temere per la sorte di alcuni personaggi. Nel dettaglio, Adelaide architetterà un piano contro Marcello, mentre Ezio non saprà come comportarsi con Gloria.

Salvatore sarà sempre più attratto da Anna; invece Paola avrà un malore a causa della gravidanza.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 28 ottobre: Adelaide confabulerà contro Marcello

Nella puntata del 28 ottobre de Il Paradiso delle signore Adelaide continuerà a opporsi alla relazione tra Marcello e Ludovica. Non riuscirà ad accettare il feeling che caratterizza il loro rapporto e così proverà a correre ai ripari. Approfittando del lavoro di Marcello al Circolo, elaborerà un subdolo piano per sabotarlo e farlo sfigurare agli occhi della giovane. Per fortuna, le sue azioni non avranno successo e Marcello riuscirà a lasciarsi alle spalle anche questo ostacolo.

Intanto, Ezio sarà completamente travolto dall'amore per Veronica.

Non metterà in dubbio i suoi sentimenti, ma si renderà conto che parte dei suoi pensieri sono diretti a Gloria. Non riuscirà a smettere di pensare alla piega che ha preso la loro ultima conversazione. Cosa deciderà di fare?

Spoiler de Il Paradiso delle signore di giovedì 28 ottobre: Anna parteciperà alla demo musicale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che Anna verrà coinvolta nella realizzazione della demo musicale voluta da Vittorio.

Sarà Salvatore a spingerla a partecipare al progetto e a incoraggiarla. I due appariranno molto affiatati e il loro rapporto sembrerà migliorare di giorno in giorno.

Tina, al contrario, si sentirà molto inquieta per la sceneggiatura musicale. Infatti, sarà consapevole di non poter utilizzare la propria voce a causa del problema di salute che l'affligge.

Gloria soccorrerà Paola

Nella puntata del 28 ottobre de Il Paradiso delle Signore, Ezio sarà irremovibile. Nonostante sia legato a Gloria, non la vorrà nella sua vita perché temerà che la sua intrusione possa rovinare tutto ciò che è riuscito a costruire negli ultimi anni e, soprattutto, che interferisca nella relazione con Veronica. Armando, essendo ormai diventato il confidente di Gloria, cercherà di mettere una buona parola per lei in modo da spezzare la tensione.

Nel frattempo, Paola avrà un malore e Gloria capirà immediatamente che i suoi disagi sono dovuti alla difficoltà di una gravidanza. Per fortuna, riuscirà ad aiutarla e chiamare i soccorsi.