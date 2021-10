Guai in arrivo per Marcello nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Il giovane Barbieri è felicemente fidanzato con Ludovica, cosa che non piace affatto ad Adelaide. La contessa vuole il meglio per Brancia e non certo un 'banale' cameriere che nemmeno apprezza. Eppure, Marcello ha preso il posto di Parri al Circolo. Adelaide sperava in qualche sua mossa falsa per poterlo mettere in ridicolo, ma ha dovuto ricredersi. A quanto pare, Barbieri se la cava benissimo.

La nobile Sant'Erasmo, tuttavia, non mollerà la presa e, nella puntata Il Paradiso delle Signore del 28 ottobre, macchinerà un piano diabolico ai danni di Marcello.

Nel frattempo, per Gloria non si prospettano giorni semplici dopo il drammatico incontro con Ezio. Ancora una volta, è Armando a intervenire.

L'inquietudine di Ezio Colombo, Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Ha lasciato strascichi il drammatico incontro tra Ezio e Gloria, nel quale Moreau si è sentita umiliata dall'ex marito. Colombo è certo di amare Veronica e ha paura che la sua relazione possa essere messa a repentaglio da Gloria. Tuttavia, è turbato per la sua reazione eccessiva e non fa che pensare a questo.

Intanto, come svelato dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, Salvatore e Anna sono sempre più complici. Salvo vuole aiutare Tina a guadagnare tempo per recuperare la salute delle corde vocali e così propone ad Anna di registrare la canzone al posto della sorella.

Il piano di Adelaide contro Marcello

Nelle nuove puntate imperdibili Il Paradiso delle Signore 6, Adelaide non smetterà di tramare contro Barbieri. La contessa pensa a un piano subdolo per metterlo in ridicolo davanti a tutto il Circolo. Peccato che la contessa tornerà con le pive nel sacco, fallendo miseramente.

Marcello riuscirà infatti a cavarsela alla grande, con grande soddisfazione di Ludovica e di Salvatore.

Nel frattempo, Armando prova a parlare con Ezio, invitandolo a trovare un compromesso con Gloria. Il buon Ferraris tiene molto a Moreau, che ne possa essere segretamente innamorato?

Vi saranno dei momenti di panico nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 28 ottobre in onda su Rai 1. Paola si sente male e rischia di perdere il bambino, ma ecco che Gloria interviene.

La bella Moreau, oltre a essere mamma, è anche ostetrica. Il suo soccorso sarà provvidenziale e salverà sia Paola che la creatura che porta in grembo. La notizia arriverà subito alle orecchie di Ezio, che avrà modo di riflettere. Colombo avrà intenzione di rivedere Gloria per un nuovo confronto, questa volta decisamente più civile.