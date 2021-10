Senza ombra di dubbio le vicende della sesta e nuova stagione della soap tv Il Paradiso delle Signore non stanno deludendo i telespettatori di Rai 1. Nel corso della puntata in onda il 27 ottobre 2021, come sempre dalle ore 15:55 circa, i riflettori saranno soprattutto puntati su Ezio Colombo (Massimo Poggio), che minaccerà a tutti gli effetti la sua ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar), dicendole apertamente di non voler avere più nulla a che fare con lei.

La preoccupazione più grande dell’uomo sarà quella di poter entrare in crisi con la sua nuova compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) proprio a causa della capo commessa.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 ottobre: Salvatore chiede ad Anna di cantare al posto di sua sorella Tina

Le anticipazioni sul trentatreesimo episodio in programma mercoledì 27 ottobre svelano che Tina, (Neva Leoni) dopo aver ascoltato la voce di Anna (Giulia Vecchio), vorrà proporle di registrare il demo per il film musicale al posto suo e all’oscuro sia del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni), che dell’editore di fotoromanzi Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso). Non sarà la cantante a fare l’inaspettata richiesta a Imbriani, visto che a parlarle dell’importante lavoro ci penserà Salvatore (Emanuel Caserio) su invito della sorella, che essendo ancora innamorato della donna approfitterà subito dell’occasione.

Nel contempo Ludovica (Giulia Arena), indecisa su quale abito indossare all’evento di gala che si svolgerà al Circolo, si farà consigliare dalla nuova stilista Flora (Lucrezia Massari). Grazie a questa opportunità le due fanciulle si conosceranno ancora di più. In seguito alla figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi) verrà proposto di non mancare al Circolo proprio in occasione dell’elegante serata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A invitare la giovane, a sorpresa, sarà il commendatore e suo coinquilino Umberto (Roberto Farnesi).

Ezio minaccia la sua ex moglie Gloria, dopo non aver nascosto il suo turbamento

Successivamente Ezio non nasconderà il suo timore dopo aver rivisto la sua ex moglie Gloria, infatti crederà che la sua presenza possa essere scomoda nella sua nuova famiglia formata dalla sua nuova compagna Veronica, Gemma (Gaia Bavaro) e dalla figlia Stefania (Grace Ambrose).

Per evitare di avere problemi in futuro, il signor Colombo affronterà la capocommessa del Paradiso e le chiederà di sparire per sempre dalla sua vita, arrivando addirittura a minacciarla. Gloria si adeguerà davvero alla volontà di Ezio oppure non avrà alcuna paura a interferire?