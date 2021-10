Prosegue l'appuntamento con nuovi ed emozionanti episodi de Il Paradiso delle signore 6, la soap di Rai 1 in onda tutti i giorni alle 15:55 che racconta le vite di alcune famiglie della Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 6 ottobre, Adelaide (Vanessa Gravina) verrà a sapere della grave situazione finanziaria in cui versa Ludovica (Giulia Arena) e parlerà con lei. Intanto, Roberto (Filippo Scarafia) proverà a convincere Anna (Giulia Vecchio) a lasciarsi andare con Salvatore (Emanuel Caserio) e dimenticare il passato, ma per la ragazza non sarà facile, mentre Ezio (Massimo Poggio) proporrà a Stefania (Grace Ambrose) di andare a vivere con lui.

Infine, Paola (Elisa Cheli) prenderà il posto di Gloria (Lara Komar) come capocommessa per il periodo che trascorrerà a casa della zia Ernesta (Pia Engleberth).

Roberto invita Anna a reagire e guardare il futuro: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la puntata di mercoledì 6 ottobre annunciano che Roberto parlerà con Anna e la inviterà a riflettere sul suo futuro. La signorina Imbriani ha un passato difficile alle spalle e la minaccia del padre di sua figlia le impedisce di vivere serenamente il presente, ma il suo amico tenterà di spronarla ad uscire con Salvatore. Il figlio di Agnese potrebbe portare un po' di leggerezza nella vita di Anna e potrebbe aiutarla a distrarsi dai problemi e se le cose tra loro dovessero andare bene, potrebbe essere anche un modo per voltare finalmente pagina e lasciarsi il passato alle spalle.

Nel frattempo, Adelaide verrà a sapere che Ludovica si trova in una situazione finanziaria disastrosa e sarà sconvolta dalla notizia.

Gloria trascorrerà un periodo a casa della zia Ernesta: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 del 6 ottobre, la contessa parlerà con Ludovica della sua crisi economica e la rimprovererà per non averle dato fiducia e non essersi confidata con lei.

Nel frattempo, Ezio parlerà con sua figlia Stefania della possibilità di andare a vivere insieme. Per la giovane venere si tratterebbe di un passo importante dopo aver trovato la sua indipendenza condividendo la casa con le sue amiche. Nel frattempo, Gloria trascorrerà un periodo a casa della zia Ernesta per evitare di incontrare Ezio al Paradiso e dover fare i conti con i suoi sentimenti, ancora vivi per il padre di sua figlia che invece ha deciso di andare avanti con un'altra donna. In assenza di Gloria, il posto di capocommessa sarà occupato da Paola che con grande responsabilità ed entusiasmo accetterà l'incarico datole da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).