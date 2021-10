Con la puntata di venerdì 8 ottobre al Paradiso delle signore si conclude un'altra settimana e per i protagonisti della soap in onda su Rai 1 arriveranno diverse novità. Anna (Giulia Vecchio) valuterà la proposta di Vittorio (Alessandro Tersigni) che per aiutarla la vorrebbe in squadra accanto a Beatrice (Caterina Bertone) come aiuto contabile. Il dottor Conti, nel frattempo, affronterà Massimo Riva (Paolo Bovani), mentre Giuseppe (Nicola Rignanese) riceverà notizie da Petra. Per il marito di Agnese (Antonella Attili) la situazione potrebbe precipitare, mentre per Flora (Lucrezia Massari) si apre un nuovo capitolo con il trasferimento definitivo a villa Guarnieri.

Anna rifletterà sulla nuova proposta di lavoro di Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì, 8 ottobre, annunciano che per Anna Imbriani sarà tempo di riflessioni. La ex venere, tornata a Milano per una vita migliore dopo la morte di Quinto, si troverà a fare i conti con Massimo Riva, il padre di sua figlia che non si è mai rassegnato e che vorrebbe la custodia della bambina. Quando l'uomo arriverà a cercarla al circolo dove lavora, Roberto riuscirà ad intervenire per evitare che possa farle del male, ma ad aiutare Anna ci sarà anche Vittorio. Il dottor Conti, infatti, offrirà alla signorina Imbriani un nuovo lavoro come aiuto contabile accanto a Beatrice.

Per lei non sarà facile accettare sin da subito, perché temerà che i ricordi del passato legati al Paradiso delle signore possano impedirle di farla vivere serenamente.

Adelaide accoglie Flora in casa sua con l'intento di leggere la lettera: trama puntata di venerdì 8 ottobre

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì, 8 ottobre, secondo le anticipazioni, Vittorio deciderà di affrontare Massimo Riva per rivolvere una volta per tutte la situazione di Anna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, a villa Guarnieri sarà tempo di cambiamenti, perché Flora deciderà di trasferirsi definitivamente a casa di Adelaide, ignara del fatto che la contessa ha usato con lei questa gentilezza solo per avere più possibilità di leggere la lettera che Achille Ravasi ha lasciato a sua figlia.

Inquietudine a casa Amato: per Giuseppe la situazione potrebbe precipitare

Le cose non si metteranno bene a casa Amato, perché Giuseppe riceverà notizie da Petra, la madre del figlio segreto nato in Germania e per lui la situazione questa volta potrebbe precipitare. Agnese, dopo aver affrontato il chiarimento con Armando, nelle prossime puntate potrebbe scoprire la verità su suo marito che l'ha tradita durante il periodo che ha trascorso lontano dalla famiglia.