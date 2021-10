Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda su Rai 1 martedì 26 ottobre e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

A tenere banco sarà l'incontro avvenuto dopo tanti anni tra Ezio e Gloria Moreau. I due ex coniugi si rivedranno dopo tanto tempo e rimarranno entrambi molto turbati. La capo commessa deciderà di affrontare il padre di sua figlia e gli darà un appuntamento per parlargli. Inizialmente Ezio sarà titubante ma alla fine accetterà di incontrare Gloria.

Nel frattempo Ludovica apprenderà da Adelaide del prossimo evento al Circolo.

Per Marcello arriverà il momento di farsi conoscere e dimostrare le sue capacità. Intanto al grande magazzino, Tina studierà una strategia per registrare la demo del "musicarello". La figlia di Amato vorrà inserire all'interno del brano la voce di Anna Imbriani, al posto della sua. Così facendo la figlia di Agnese rischierà di deludere Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Teresio turbato

Durante la trentaduesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso martedì 26 ottobre 2021, Ezio sarà molto turbato dopo l'incontro avvenuto con la signorina Moreau. Il padre di Stefania non si sarebbe mai aspettato di rivederla dopo così tanto tempo e non saprà come gestire la situazione.

Intanto al Paradiso, la signorina Colombo non vedrà l'ora di far conoscere al padre la capo commessa, diventata ormai la sua preziosa confidente.

Nel frattempo Tina riceverà l'incarico di iniziare a lavorare sulla demo musicale per il film. Dato che il suo problema alle corde vocali non le permetterà di cantare, la giovane avrà un'idea.

Ascoltando la voce di Anna, Tina deciderà di far registrare a lei la canzone, al suo posto.

Spoiler Il Paradiso 6, Marcello Barbieri sotto attacco

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 26 ottobre, rivelano nel dettaglio che la contessa annuncerà a Ludovica il prossimo evento al Circolo. La cerimonia di gala è prevista a breve e Adelaide farà le sue raccomandazioni alla vice presidentessa affinché curi ogni minimo dettaglio della festa.

Questo evento sarà per Marcello l'occasione per farsi conoscere dai soci del prestigioso locale, dopo che è diventato il sostituto di Parri. Il giovane Barbieri però sarà ignaro di essere sotto scacco dalla contessa che non perderà l'occasione di sminuirlo dinanzi a tutti, per far cambiare idea a Ludovica.

Nel frattempo Gloria deciderà di incontrare nuovamente Ezio per parlargli. I due ex coniugi si daranno appuntamento, ma Teresio sarà indeciso se presentarsi oppure no. Il padre di Stefania deciderà infine di accettare e i due si incontreranno.