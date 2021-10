Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana per l'episodio n° 39 della sesta stagione raccontano che Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) decideranno di organizzare una serata in modo che Anna (Giulia Vecchio) e Salvatore possano trascorrere del tempo assieme. Gemma (Gaia Bavaro), invece, farà una figura eccelsa alle selezioni per la nuova Venere, mentre Salvatore (Emanuel Caserio) scoprirà che Vittorio (Alessandro Tersigni) ha finanziato il film musicale.

Salvatore confiderà a Marcello l'interesse nei riguardi di Anna

Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata di giovedì 4 novembre rivelano che Tina continuerà a mentire a Vittorio circa la reale voce dietro la demo registrata e, come se non bastasse, ometterà il problema di salute ai propri genitori.

Salvatore, successivamente, confesserà a Marcello di nutrire un forte interesse per Anna, malgrado sinora i tentativi di far breccia nel cuore della ragazza siano stati un buco nell'acqua.

Il giovane Amato, però, non è a conoscenza che Anna è anch'essa interessata a lui ma, come confessato da Imbriani a Beatrice, non si sente alla sua altezza.

Ludovica e Marcello, a tal proposito, sceglieranno di organizzare una serata invitando anche Anna, così che Salvatore e la giovane Imbriani possano trascorrere del tempo assieme e conoscersi più a fondo.

Gemma farà un'ottima figura alle selezioni per la nuova Venere

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata di giovedì 4 novembre anticipano che le selezioni per la nuova Venere dell'atelier entreranno nel vivo.

A spiccare sarà la figlia di Veronica, Gemma, che offuscherà senza troppi patemi le altre concorrenti a prendere il posto di Paola.

Riuscirà Gemma a divenire la nuova commessa del grande magazzino milanese?

Salvatore scoprirà che Vittorio ha finanziato il film musicale

Le anticipazioni della soap opera italiana per l'episodio di giovedì 4 novembre rivelano che Salvatore farà una sorprendente scoperta sulla pellicola.

Il giovane Amato verrà a conoscenza che Vittorio, oltre a credere fermamente nella riuscita del progetto, ha contribuito allo stesso anche finanziariamente.

Appreso il totale coinvolgimento di Conti nel film musicale, quindi, Salvatore tenterà di convincere la sorella Tina a tornare sui propri passi e confessare che la voce nella demo non è la sua bensì di Anna Imbriani.

Tina, in preda ai sensi di colpa, ascolterà il suggerimento del fratello e si recherà a casa di Vittorio per vuotare il sacco.