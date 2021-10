Arrivano le nuove anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore per le puntate in onda dall'11 al 15 ottobre su Rai 1. Le trame daranno molto spazio ad Ezio che inizierà a vivere in quella che era casa Cattaneo con la nuova compagna e sua figlia è inizieranno le prime gelosie tra la figlia di Veronica e Stefania. Inoltre, Tina ritornerà dalla Svizzera e continuerà a mentire ai suoi cari, rifiutando anche la proposta di Vittorio che la vorrebbe protagonista in un film e solo dopo qualche giorno riuscirà a sfogarsi con Salvatore raccontandogli i motivi della sua assenza.

Flora inizierà a vivere a villa Guarnieri e per lei ci saranno anche discussioni sul lavoro con Vittorio, ma Umberto prenderà le sue difese. La ragazza inizierà a guardare Guarnieri con occhi diversi, mentre Adelaide tenterà di ricucire i rapporti con Ludovica offrendo un'occasione a Marcello. Infine, Anna accetterà il lavoro con Beatrice, mentre Vittorio confiderà a Tina le sofferenze per la partenza di Marta.

La nuova famiglia di Ezio abiterà nella ex casa Cattaneo: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'11 al 15 ottobre annunciano che sarà dato ampio spazio alla nuova famiglia di Ezio. Il padre di Stefania, infatti, si trasferirà nella casa in cui abitava Luciano Cattaneo, insieme a Veronica e Gemma, la sua compagna e sua figlia.

Stefania sarà molto felice per il trasferimento di suo padre, ma nello stesso tempo inizierà ad avere timore per la nuova famiglia che l'uomo vorrebbe costruire. Nel frattempo, Veronica cercherà di costruire un rapporto con la figlia di Ezio, provando a conoscerla meglio, ma le attenzioni della donna non piaceranno a Gemma che sarà molto gelosa di Stefania che sarà invitata a cenare con loro.

La figlia di Veronica non avrà nessuna intenzione di accettare la signorina Colombo e tenterà di metterle i bastoni tra le ruote con un colpo basso. Dopo la serata, Stefania confiderà alle sue amiche i suoi timori e Gloria capirà che Ezio ha intenzione di formare una nuova famiglia.

Tina rifiuterà di fare l'attrice per Vittorio

Le trame settimanali de Il Paradiso delle signore rivelano che dall'11 al 15 ottobre Tina ritornerà dalla Svizzera, ma sarà ancora molto misteriosa. Quando la ragazza riceverà da Vittorio la proposta di essere la protagonista di un film di cui le mostrerà la sceneggiatura, rifiuterà il lavoro, anche se Conti non si arrenderà e proporrà un cambio di copione. La figlia di Agnese riuscirà ad aprirsi solo qualche giorno dopo e a suo fratello Salvatore racconterà la verità sulla sua partenza. Ci saranno novità anche per Flora che andrà a vivere a villa Guarnieri, ignara del fatto che Adelaide l'abbia invitata solo per recuperare la lettera di Achille. La nuova stilista, inoltre, avrà dei problemi sul lavoro e si lascerà consigliare da Maria e Agnese, ma le cose con Vittorio non andranno molto bene.

Tra la stilista e il proprietario del Paradiso delle signore nascerà una discussione in cui Umberto prenderà le difese di Flora e questo episodio farà guardare il commendatore con occhi diversi alla nuova arrivata. Vittorio Conti, invece, confiderà a Tina i suo stato d'animo e tutto quello che ha dovuto attraversare dopo la partenza di Marta.

Adelaide vorrà riappacificarsi con Marcello: anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore arriverà anche Anna che accetterà la proposta di Vittorio e tra lei e Beatrice si instaurerà subito un ottimo rapporto, mentre Salvatore sarà contento di poter vedere più spesso la ragazza che vorrebbe conquistare. Infine, Adelaide cercherà di ricucire i rapporti con Ludovica, proponendo a Marcello il posto di Parri al Circolo. L'uomo, infatti, dovrà assentarsi per qualche tempo a causa di motivi familiari e il proprietario della caffetteria potrebbe sostituirlo.