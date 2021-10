Arrivano le nuove anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore, la soap italiana in onda al lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15:55. Le novità per i telespettatori saranno molte e vedranno protagonista Tina, che si avvicinerà ulteriormente a Vittorio, e Flora, che sarà sempre più interessante per Umberto. Inoltre, Gloria darà le sua dimissioni e Armando cercherà un modo per far restare la donna a Milano.

Tina preoccupata per il suo futuro da cantante, anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 ottobre annunciano che Tina affronterà con coraggio il suo problema alle corde vocali: il mistero sulla partenza della ragazza per la Svizzera sarà quindi finalmente svelato.

La figlia di Agnese deciderà di accettare il ruolo da protagonista nel film musicale proposto da Vittorio, con le dovute modifiche al copione, e nel frattempo seguirà la cura che il medico le ha dato, ma la ragazza continuerà ad essere molto preoccupata per il suo futuro da cantante. Nel frattempo, Salvatore parlerà con sua sorella della sua infatuazione per Anna, mentre Tina sarà sempre più in difficoltà a causa delle domande di Giuseppe e Agnese sul suo rapporto con Sandro.

I problemi per Tina non saranno finiti, perché, dopo che si esibirà al circolo in presenza del produttore del film, avrà la gola in fiamme e il suo medico le dirà che l'unica strada per lei potrebbe essere l'operazione. Tina, a quel punto, chiamerà in lacrime Vittorio dicendogli di non poter più prendere parte al film musicale e quando lui andrà a cercarla la troverà vagare per la città.

La ragazza si confiderà con il dottor Conti e gli rivelerà anche che la sua storia d'amore con Sandro è finita.

Adelaide inizierà a non tollerare più Flora

La settimana dal 18 a 22 ottobre al Paradiso delle signore vedrà protagonista anche Flora che indosserà la divisa da venere per studiare più da vicino la clientela. La nuova arrivata sarà sempre più interessante per Umberto e Adelaide inizierà a non tollerare la sua presenza alla villa, nonostante l'abbia invitata lei.

Tra il commendatore e la stilista, sarà innegabile l'intesa che crescerà giorno per giorno. Nel frattempo, Gloria tornerà al Paradiso, ma soltanto per dare le sue dimissioni. Più tardi, però, una telefonata inquieterà Armando: la zia Ernesta gli comunicherà che Gloria è sparita e non è tornata da lei. Il magazziniere chiederà aiuto a Don Saverio, preoccupato per la sua amica.

Più tardi, la donna sarà ritrovata in ospedale, dove è finita dopo essere stata scippata, e confiderà ad Armando di voler lasciare nuovamente Milano. Ferraris, tuttavia, non sarà d'accordo con i progetti della donna e avrà in mente qualcosa per farle cambiare idea.

Anna proverà ad essere più aperta verso Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 18 al 22 ottobre rivelano che Irene insisterà con Stefania affinché decida di rimanere a vivere con le ragazze e non accetti la proposta di Ezio. Intanto, Veronica insisterà con Gemma perché chieda scusa per il suo comportamento alla figlia del suo compagno, mentre Salvatore continuerà a corteggiare Anna.

La signorina Imbriani parlerà con Beatrice della sua nuova conoscenza con il giovane amato e le dirà di non sentirsi all'altezza delle tante attenzioni nei suoi confronti, ma si avvicinerà molto a lui. Quando Salvatore vedrà Anna allontanarsi in macchina con Roberto, però, inizierà ad essere geloso e si domanderà perché i due amici siano così vicini.