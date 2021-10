I prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore vedranno al centro della scena la famiglia Amato che avrà diversi problemi da affrontare. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dall'8 al 12 novembre, rivelano che Tina sarà indecisa sull'operazione alle corde vocali, mentre suo padre Giuseppe sarà costretto a dire la verità ad Agnese nel momento in cui lei scoprirà tutto.

Nel frattempo, Flora indagherà sulla morte di suo padre Achille e sui rapporti esistenti tra lui ed il Guarnieri e riceverà preziosi informazioni da Cosimo che tornerà a Milano.

Intanto, Irene cercherà in tutti i modi di sabotare Gemma, mentre Salvatore si offrirà di accompagnare Anna dalla figlia.

Il Paradiso delle signore, spoiler 8-12 novembre: Flora indaga sulla morte di Achille

Gemma supererà le selezioni, verrà assunta in prova come Venere ed affronterà il suo primo giorno di lavoro, ma anche le prime schermaglie con Irene la quale, per il bene di Stefania, cercherà di sabotarla, ma la Colomba non approverà i modi di fare dell'amica. Nel frattempo Tina, come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore inerenti le puntate dall'8 al 12 novembre, avrà il timore di finire sotto i ferri e così Vittorio l'accompagnerà dal medico, il quale le consiglierà di operarsi quanto prima per risolvere il problema alle corde vocali una volta per tutte.

Poco dopo, l'aiuterà a dire la verità ai suoi genitori. Intanto, Salvatore sarà in grande confusione, non sapendo come prendere il fatto che Anna sia vedova ed abbia una figlia.

Flora continuerà ad indagare sulla morte di suo padre Achille continuando a fare domande sui Guarnieri. La giovane, infatti, vorrà capire cosa sia davvero successo al padre e come erano i rapporti tra loro, ed annuncerà che presto partirà per Parigi.

La sua affermazione getterà Adelaide in uno stato di agitazione, in quanto temerà che la stilista possa avere delle informazioni da Cosimo. Più tardi, Veronica incontrerà in maniera ufficiale Gloria, senza avere la più pallida idea di chi sia. Nel frattempo, don Saverio farà pressione su Giuseppe affinché dica ad Agnese dell'esistenza di Petra, mentre Agnese soffrirà per la crisi matrimoniale con Giuseppe e troverà conforto in Armando.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 8-12 novembre: Tina non sa se operarsi

Irene temerà che Gemma possa causare un allontanamento di Stefania da lei e deciderà di parlargliene. Cipriani non vorrà che la loro amicizia possa essere in pericolo. Per tale motivo, continuerà la sua strategia contro la figliastra di Ezio, mentre Stefania proverà a costruire un rapporto pacifico con lei. Nel frattempo, a casa Amato ci saranno grandi discussioni in merito all'operazione di Tina, con Giuseppe che non sarà per nulla convinto ed Agnese che, al contrario, sarà certa che possa essere risolutiva, anche grazie alle rassicurazioni di Conti che le dirà che Tina ha bisogno di supporto.

Salvatore è molto agitato ed Anna lo conforterà mentre il medico dirà alla Amato che deve decidere in poco tempo sull'operazione, ma lei sarà ancora incerta sul da farsi.

Nel frattempo, Cosimo arriverà a Milano e così Flora non dovrà più partire. La giovane, poi, farà la sua conoscenza e riceverà da lui informazioni importantissime. Poco dopo Salvatore, per ringraziare Anna del supporto che gli ha dato, si offrirà di accompagnarla da sua figlia e lei apprezzerà molto il suo gesto. Più tardi, Tina incontrerà una sua fan grazie a Vittorio ed inizierà a riflettere sul suo futuro.

Il Paradiso delle signore: Giuseppe costretto a dire la verità ad Agnese

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Tina prenderà finalmente una decisione sull'operazione alle corde vocali. Nel frattempo, Flora continuerà ad indagare sulla morte di Achille e scoprirà che Adelaide ed Umberto sono amanti.

Intanto, a Milano arriverà a sorpresa Marco di Sant'Erasmo, nipote di Adelaide che lo accoglierà a Villa Guarnieri. Poco dopo, Agnese troverà la busta con dentro la foto di un bambino che Giuseppe nascondeva tra le sue cose. La donna capirà subito che l'ammanco dei soldi dal libretto di risparmio è dovuto a questo e metterà alle strette Giuseppe, il quale non potrà fare altro che confessare la verità sul figlioletto illegittimo.