La sesta stagione de Il Paradiso delle signore è in onda da metà settembre e, nelle nuove puntate della fiction Rai, ha fatto il suo ingresso nel cast Flora. Vittorio Conti ha deciso di assumenre la figlia di Achille come stilista, per sostituire Gabriella. Nelle puntate della soap opera, che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre, la giovane Ravasi sarà in difficoltà con la nuova collezione di abiti e deciderà di ascoltare i suggerimenti di Agnese e Maria. Nel frattempo, Vittorio e Flora avranno un duro faccia a faccia e, in quell'occasione, Umberto Guarnieri prenderà le difese della stilista del negozio di moda milanese.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Flora ha problemi nel lavoro che le ha offerto Vittorio

Nonostante lo scetticismo dei suoi dipendenti in merito alla scelta di Vittorio di assumere Flora, Conti è andato avanti per la sua strada, seguendo il suo intuito. Infatti, il direttore del negozio di moda era rimasto affascinato dai bozzetti della figlia di Achille e ha fatto di tutto per convincerla a rimanere a Milano a lavorare per lui. Dopo avere accettato il nuovo lavoro e avere deciso di non tornare negli Stati Uniti, la giovane Ravasi vivrà un momento difficile, perché avrà problemi sul lavoro.

Il Paradiso delle signore: Flora ascolta i consigli di Agnese e Maria

La nuova stilista del Paradiso, infatti, troverà difficoltà nel suo lavoro, in particolar modo riguardo la nuova collezione di abiti.

A tal proposito, la figlia di Achille proverà a rivolgersi alle sue colleghe. Infatti, Flora tenterà di ascoltare i consigli che le daranno le due sarte del negozio di moda. La giovane Ravasi farà tesoro, pertanto, delle parole di Agnese Amato e Maria Puglisi ma, i problemi per la stilista non saranno terminati, perché avrà grane anche con il suo datore di lavoro.

Il Paradiso delle signore: Vittorio Conti e Flora ai ferri corti

Fra Flora Ravasi e Conti non filerà tutto liscio, al punto che la giovane stilista e il direttore del negozio di moda si confronteranno in un duro faccia a faccia. In questa occasione, Umberto Guarnieri andrà contro Vittorio, prendendo le difese della figlia di Achille.

Di fronte alla presa di posizione di Guarnieri, Flora inizierà a guardare l'imprenditore in un modo diverso. Nel frattempo, la stilista del Paradiso si trasferirà a Villa Guarnieri, su suggerimento della contessa Adelaide, desiderosa di recuperare la lettera di Ravasi e leggerne il contenuto. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, per scoprire se Flora e Vittorio riusciranno ad appianare le loro divergenze e riusciranno a trovare un punto di incontro.