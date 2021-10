Al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle Signore 6 continuerà a esserci il personaggio di Tina Amato. Dal giorno in cui ha rimesso piede a Milano, dopo un lungo periodo di assenza, la sua presenza non è passata inosservata. L'attrice Neva Leoni, in una recente intervista, è tornata a parlare del suo personaggio svelando il motivo per il quale ha scelto di ritornare nuovamente dalla sua famiglia ma non si è sbilanciata più di tanto in merito all'addio con Sandro.

Il ritorno di Tina Amato nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, Tina Amato ha rimesso piede a Milano dopo un lungo periodo in cui si erano un po' perse le sue tracce.

La donna aveva abbandonato la sua casa paterna per cercare fortuna altrove e per portare avanti la sua carriera nel mondo della musica, che le ha dato diverse soddisfazioni.

Eppure, il rientro in città di Tina ha destato fin dal primo momento grandi sospetti. La donna, infatti, sembrava che stesse nascondendo un segreto ed effettivamente c'era qualcosa nella sua vita che non andava.

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, infatti, si scoprirà che Tina ha un serio problema di salute alle corde vocali, il quale potrebbe compromettere per sempre la sua carriera nel mondo della musicale.

E, proprio per questo motivo, la figlia di Agnese e Giuseppe dovrà sottoporsi anche ad una delicata operazione.

'Milano è il punto di svolta', ammette l'attrice di Tina Amato

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se questa operazione andrà nel migliore dei modi, l'attrice di Tina Amato in una intervista a Vero Tv, ha fatto chiarezza sui motivi che hanno spinto il suo personaggio a ripresentarsi di nuovo a Milano, ammettendo che sentiva il bisogno di ritrovarsi.

"Milano è stato il punto di svolta, il posto che ha cambiato la traiettoria della sua vita", ha ammesso la giovane attrice de Il Paradiso delle signore, tra i volti più amati dal pubblico che segue la fortunatissima soap opera del pomeriggio di Rai 1.

"È normale che ci torni quando ha bisogno di ritrovarsi", ha proseguito ancora l'attrice di Tina e, in effetti, questa volta Amato sentirà proprio il bisogno di riprendere in mano le redini della sua vita e di stare un po' di tempo con la sua famiglia.

Il silenzio dell'attrice di Tina sull'addio con Sandro ne Il Paradiso 6

Amato, infatti, rimetterà piede in città senza avere al suo fianco Sandro (interpretato dall'attore Luca Capuano). Ma per quale motivo non è con lei in questo ritorno a Milano?

L'attrice di Tina ha preferito non sbilanciarsi più di tanto sui motivi di questo addio, confermando però che la verità verrà fuori nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso 6. "Non posso spoilerare", ha ammesso l'attrice Neva Leoni.