Continua l'appuntamento di Rai 1 con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. La sesta stagione è iniziata con tantissime sorprese e la ventisettesima puntata, che andrà in onda martedì 19 ottobre, sarà ricca di colpi di scena. Tina sarà leggermente più rilassata dopo aver confessato al fratello i suoi problemi di salute. Salvatore consiglierà alla sorella di parlarne con Vittorio e non fare più mistero della sua malattia alle corde vocali. Intanto Flora inizierà a guardare con occhi diversi Umberto. La presenza della ragazza a Villa Guarnieri susciterà particolarmente interesse nel commendatore, che pian piano si avvicinerà sempre di più a lei.

Questo atteggiamento farà infastidire Adelaide che inviterà nuovamente la figlia di Achille a lasciare la sua abitazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore consiglia a Tina di parlare con Vittorio del suo problema alle corde vocali

Durante il nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso martedì 19 ottobre 2021, Salvatore sarà incredulo per ciò che ha appreso dalla sorella. Tina ha finalmente confessato a Salvo il vero motivo del suo viaggio a Zurigo: non si trattava di lavoro ma di salute. La giovane cantante ha un serio problema alle corde vocali e rischierà di non poter più cantare. Dispiaciuto per questa notizia, il titolare della Caffetteria cercherà di consigliare a Tina la soluzione migliore per affrontare al meglio la sua situazione.

Salvatore suggerirà alla sorella di parlare del suo problema con Vittorio e non fare più mistero del suo problema di salute. Intanto al Paradiso, Vittorio incontrerà nuovamente Orlando Brivio e cercherà di convincerlo a parlare con il produttore per cambiare la sceneggiatura del "musicarello". Solo in questo modo Vittorio potrà contare sulla partecipazione di Tina al film musicale.

Il Paradiso 6, Adelaide infastidita dalla presenza di Flora

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore rivelano nel dettaglio che Salvatore continuerà a corteggiare Anna. Dopo aver scoperto che anche la ragazza è appassionata dei film del grande Totò, ogni scusa sarà buona per tornare su quest'argomento e scambiare due chiacchiere con la Imbriani, di cui ormai sembrerà aver perso la testa.

Intanto a Villa Guarnieri, Flora inizierà a suscitare un certo interesse e curiosità in Umberto. Dopo aver ascoltato le parole del commendatore, che ha preso le difese della stilista dinanzi a Vittorio, la figlia di Achille inizierà a guardare con occhi particolarmente diversi il padre di Marta. Le attenzioni di Flora nei confronti di Umberto non sfuggiranno agli occhi della contessa. Adelaide inviterà nuovamente la ragazza a lasciare villa Guarnieri e giorno dopo giorno farà fatica a nascondere il fastidio della presenza della figlia di Ravasi nella sua tenuta.