Prosegue su Rai1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmesso dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre, Ezio vedrà dopo tanti anni Gloria e le intimerà di stare lontana da lui, ma quando scoprirà che ha salvato la vita di Paola e di suo figlio si deciderà di incontrarla. Inoltre Adelaide proverà a mettere in difficoltà Marcello, mentre Petra minaccerà Giuseppe che se non gli darà i soldi, si troverà nei guai.

Ezio e Gloria si vedono dopo tanti anni

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 25 ottobre, Tina sembrerà convinta a prendere parte al film, ma ha voglia di prendersi un altro pò di tempo. Salvatore dopo aver visto Anna e Roberto insieme, avrà la conferma dalla donna che i due hanno una relazione. Intanto Cosimo acconsentirà affinchè Ludovica abiti a Villa Bergamini e la Brancia chiederà a Marcello di vivere insieme a lei. Inoltre Vittorio opterà per co-produrre il film e Brivio avanzerà la proposta di far cantare Tina la parte principale del musicarello. Gloria invece farà il suo rientro in sartoria e si appresterà a vedersi con Ezio.

Nell'episodio di martedì 26 ottobre, Ezio sarà sconvolto di vedere Gloria dopo così tanti anni.

Tina udirà la voce di Anna e le verrà in mente una idea riguardo il demo musicale da registrare. Nel frattempo Adelaide comunicherà a Ludovica che in settimana al circolo ci sarà un evento importante e che lo dovrà gestire Marcello. In tutto questo Gloria ed Ezio avranno un appuntamento, ma nonostante le perplessità iniziali dell'uomo alla fine i due si vedranno.

Umberto invita Flora alla serata di gala

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 27 ottobre, Salvo chiederà ad Anna di poter registrare il demo del film al posto di Tina. Intanto Ludovica chiederà consiglio a Flora su quale vestito mettere in occasione del gala e sarà anche un modo per le ragazze per conoscersi meglio.

Successivamente pure la Ravasi riceverà da Umberto l'invito per l'evento. Inoltre Ezio sarà preoccupato per la presenza di Gloria nella sua vita che può determinare delle problematiche alla sua nuova famiglia e pertanto intimerà alla donna di sparire per sempre.

Nella puntata di giovedì 28 ottobre, Ezio ama molto Veronica, ma continuerà a pensare sempre alla Moreau. Nel frattempo Adelaide tenterà di mettere in difficoltà Marcello il giorno del gala, ma il suo piano naufragherà. In tutto questo Armando parlerà con Ezio di Gloria, mentre quest'ultima in sartoria sarà presente mentre Paola avrà un malore e capirà subito che la donna sta avendo una gravidanza complicata.

Tina consegna a Vittorio la registrazione di Anna

In base agli spoiler di venerdì 29 ottobre, Dora tranquillizzerà Stefania, Maria e Irene in merito alle condizioni di Paola. Intanto Tina darà a Vittorio la registrazione di Anna e non potrà che essere in colpa perchè sta raggirando l'uomo. Intanto Petra minaccerà Giuseppe, dicendogli che sarà nei guai se non le invierà il denaro. Infine Ezio scoprirà come Gloria ha salvato Paola e il suo bambino e dopo averci riflettuto, si convincerà a chiedere alla ex un incontro.