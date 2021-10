Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore si concentrano in modo particolare sulla vita privata di Tina Amato. La ragazza, dopo essersi esibita al Circolo, scoprirà che il problema alla sua gola si è aggravato e che dovrà operarsi. Distrutta da questa notizia, la cantante Amato rivelerà a Vittorio Conti che cosa è successo tra lei e Sandro Recalcati. Nel frattempo, Flora Ravasi indosserà la divisa delle Veneri per studiare meglio la clientela del Grande Magazzino. Gloria Moreau, invece, ritornerà al Paradiso non per lavorare, bensì per dare le dimissioni!

La sua strana scomparsa allarmerà zia Ernesta e Armando. Vediamo nel dettaglio, che cosa accadrà nelle puntate della soap pomeridiana di Rai 1 in onda da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora diventa una Venere

Dopo aver detto tutta la verità a Salvatore, Tina si appresterà a iniziare la cura che gli esperti le hanno dato per il problema alla sua voce. In cuor suo, la cantante spererà di guarire in tempo per poter prendere parte al film che il direttore del Paradiso delle Signore le ha proposto. Irene, dopo aver saputo che il signor Colombo ha proposto a sua figlia di trasferirsi nella sua nuova dimora, tenterà in tutti di modi di convincere Stefania a restare in casa con lei.

Marcello sarà al primo giorno di lavoro al Circolo e Adelaide resterà stupita da come il ragazzo sta gestendo la situazione in assenza di Parri.

Paola, che ha preso momentaneamente il ruolo da capocommessa, informerà le sue colleghe che Flora indosserà la divisa da Venere per studiare la vicino la clientela. Veronica sgriderà la figlia Gemma per aver tirato un colpo basso alla figlia di Ezio e la costringerà a chiederle scusa.

Gloria tornerà al Paradiso solo per comunicare a Vittorio le proprie dimissioni. Mentre Salvatore suggerirà a Tina di raccontare a Vittorio del suo problema alla voce, la complicità tra Flora e Umberto crederà a dismisura. Nel frattempo, Adelaide si renderà conto di aver sbagliato a offrire ospitalità alla stilista americana, che adesso ha messo gli occhi sul commendatore Guarnieri.

Agnese e Armando vogliono sapere che fine ha fatto Sandro

Mentre Salvatore porterà avanti il corteggiamento di Anna, Vittorio riuscirà a convincere Orlando Brivio ad apportare delle modifiche nella sceneggiatura del film: solo così la cantante Amato accetterà il ruolo da protagonista. Giuseppe e Agnese vorranno sapere che fine ha fatto Sandro Recalcati e faranno un sacco di domande a Tina, ma la ragazza riuscirà a svignarsela. Salvatore confiderà a sua sorella di essere innamorato della giovane Imbriani e quest’ultima dirà a Beatrice di non essere la ragazza giusta per il barista: come andrà a finire questa vicenda sentimentale?

Il Paradiso delle Signore 6, trame puntate 18-22 ottobre: la salute di Tina peggiora

La figlia di Agnese, pur seguendo alla lettera la cura che le ha prescritto il medico, continuerà a essere preoccupata per la sua voce. Successivamente, la ragazza riceverà un’altra proposta dal direttore del Paradiso delle Signore: dovrà esibirsi al Circolo. Nel frattempo, zia Ernesta chiamerà Armando e, con tono allarmante, gli dirà che Gloria è scomparsa nel nulla. Il capo magazziniere si metterà subito alla ricerca della signora Moreau, ma di lei nessuna ombra. E così chiederà aiuto a don Saverio.

Dopo lo spettacolo al Circolo, la gola di Tina s’infiammerà sempre di più e il medico le dirà che operarsi è l’unica soluzione per risolvere il suo problema alla voce.

Con il volto rigato dalle lacrime, Tina chiamerà Vittorio dicendo che non potrà prendere parte al suo film. Inoltre, gli confesserà che lei e Sandro non sono più marito e moglie. Armando, dopo aver trovato Gloria, scoprirà che la donna ha intenzione di lasciare Milano definitivamente. Al signor Ferraris verrà in mente una bella idea che potrebbe convincere Gloria a restare nel capoluogo lombardo. La stilista Flora, grazie al prezioso aiuto delle sarte Agnese e Maria, presenterà a tutti la nuova collezione a marchio Paradiso.