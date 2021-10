I colpi di scena nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore 6 non mancheranno e, gli ultimi retroscena riguardanti le nuove trame future della celebre soap opera in onda su Rai 1, rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno Gloria ed Ezio. In queste prime puntate della nuova stagione, la donna ha cercato di stare alla larga dal suo grande amore, rientrato di nuovo in città per ricoprire un nuovo importante incarico lavorativo nella ditta gestita da Umberto Guarnieri.

Ben presto, però, Gloria non potrà più sfuggire a questo incontro.

Le trame future de Il Paradiso delle signore: ecco cosa succederà tra Ezio e Gloria

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel momento in cui Ezio è rientrato di nuovo in città, Gloria ha cercato di fare il possibile per evitare l'incontro con il suo ex.

La donna si è prima allontanata dal Paradiso senza dare grandi spiegazioni, poi successivamente ha fatto perdere le sue tracce al punto da far preoccupare la zia Ernesta.

Insomma Gloria non vorrà rivedere Ezio, soprattutto dopo che quest'ultimo è ritornato a Milano con la sua nuova famiglia e sembra essere felice e innamorato della sua nuova compagna.

Il retroscena sull'incontro tra Ezio e Gloria ne Il Paradiso 6

Eppure, a svelare un clamoroso retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, è una foto ufficiale che arriva dal set della soap.

Gloria e Ezio si ritroveranno entrambi faccia a faccia e questo vuol dire che, nel corso delle puntate del 2021, ci sarà il fatidico incontro tra i due ex.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Ezio e Gloria, al centro delle dinamiche delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, continuerà ad esserci anche la coppia composta da Tina e Vittorio Conti.

Tra Tina e Vittorio sboccerà l'amore nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6?

I due, infatti, saranno sempre più vicini e si ritroveranno a condividere insieme molti momenti che li legheranno e li uniranno sempre più.

Per Conti, questa sesta stagione della soap opera, sarà considerata quella della rinascita, visto che dopo l'addio di sua moglie Marta Guarnieri, si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita professionale ma anche sentimentale.

L'attore Alessandro Tersigni, in una recente intervista aveva ammesso che ci sarebbe stata una nuova donna che avrebbe fatto battere il cuore al suo personaggio. Possibile che questa donna sia proprio Tina Amato?

L'affascinante cantante e donna di spettacolo, riuscirà a guarire tutte le ferite del cuore di Conti? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap opera Rai.